Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 19, την Τρίτη 20 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΜΕΛΙΝΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ,ΙΑΣΟΝΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΡΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-26 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 86 Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Την πολυαγαπημένη μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Την πολυαγαπημένη μας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ

Ετών 90

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 και ώρα 12:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νιφορεΐκων.

Η σύζυγος: Ντίνα

Τα παιδιά του: Κατερίνα και Γιώργος Ασπρούδας, Νατάσσα και Τάσος Καραπαναγιώτης

Ο εγγονός του: Κων/νος

Τα αδέλφια του: Παναγιώτης και Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, Διονύσιος και Ελένη Πολυχρονοπούλου

Τα ανίψια του – Οι λοιποί συγγενείς

