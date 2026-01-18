Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 19, την Τρίτη 20 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡ. ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ
ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΘΕΟΔ. ΖΑΡΡΑ }
~•ΕΤΩΝ 82•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-26 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΡΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ,ΙΑΣΟΝΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΜΕΛΙΝΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΝΔΡ. ΦΑΡΜΑΚΗ
(ΕΤΩΝ 96)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
Ετών 90
Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 και ώρα 12:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νιφορεΐκων.
Η σύζυγος: Ντίνα
Τα παιδιά του: Κατερίνα και Γιώργος Ασπρούδας, Νατάσσα και Τάσος Καραπαναγιώτης
Ο εγγονός του: Κων/νος
Τα αδέλφια του: Παναγιώτης και Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, Διονύσιος και Ελένη Πολυχρονοπούλου
Τα ανίψια του – Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr