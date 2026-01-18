Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 19, την Τρίτη 20 και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 59 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΧΡ.  ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ  

ΕΤΩΝ   74

Κηδεύουμε την Δευτέρα 19 -1-2026  & ώρα 11 π. μ.  από τον  Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ    86
Κηδεύουμε την  Δευτέρα   19 -1-2026  & ώρα 12  μεσ.  από τον  Ιερό Ναό   Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Ο  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ


{ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΘΕΟΔ. ΖΑΡΡΑ } 


~•ΕΤΩΝ 82•~ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-26 & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΡΑ


Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382  – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ,ΙΑΣΟΝΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ  ΤΗΣ : ΜΕΛΙΝΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

ΚΗΔΕΙA 


ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΝΔΡ. ΦΑΡΜΑΚΗ

(ΕΤΩΝ 96)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) 

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
Ετών 90

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 και ώρα 12:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νιφορεΐκων.

Η σύζυγος: Ντίνα

Τα παιδιά του: Κατερίνα και Γιώργος Ασπρούδας, Νατάσσα και Τάσος Καραπαναγιώτης

Ο εγγονός του: Κων/νος

Τα αδέλφια του: Παναγιώτης και Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, Διονύσιος και Ελένη Πολυχρονοπούλου

Τα ανίψια του – Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

 

