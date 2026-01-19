Τζουμέρκα: Κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά - Ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων

Κατολισθητικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων.

Ύστερα από τις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχώρηση και κατολίσθηση του εδάφους, η οποία ξεκίνησε κάτω από το τελευταίο σπίτι του χωριού.

Μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται και οι κάτοικοι ανησυχούν, αφού λόγω της καθίζησης του εδάφους έχουν καταστραφεί ιδιοκτησίες και χωράφια. Όπως λένε ακούγονται θόρυβοι μέσα από το υπέδαφος. Η πρόεδρος της Κοινότητας Νατάσα Θωμά ανέφερε, πως αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων, προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.

Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.