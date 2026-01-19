Από τις Αποκριές στο Πάσχα: Το ημερολόγιο του Τριωδίου για το 2026

Η αλλαγή του χρόνου φέρνει μαζί της μία από τις πιο σημαντικές εκκλησιαστικές περιόδους.

Το Τριώδιο 2026 ανοίγει επίσημα την 1η Φεβρουαρίου, δίνοντας το έναυσμα για τις Απόκριες και τη Μεγάλη Σαρακοστή που καταλήγει στο Πάσχα.

Πότε ανοίγει το Τριώδιο το 2026

Το Τριώδιο 2026 ξεκινά την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, γνωστή στην ορθόδοξη παράδοση ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Αυτή η ημέρα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της αποκριάτικης περιόδου, με τα χαρακτηριστικά έθιμα, τις γιορτές και την προετοιμασία για τη νηστεία που ακολουθεί. Από εκείνη τη στιγμή, οι πιστοί εισέρχονται σε μία περίοδο πνευματικής αφύπνισης που διαρκεί μέχρι την Ανάσταση.

Σημαντικές ημερομηνίες Αποκριών 2026

Η αγαπημένη Τσικνοπέμπτη έρχεται στις 12 Φεβρουαρίου 2026. Η ημέρα αυτή αποτελεί την κορύφωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε ταβέρνες και σπίτια. Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας το τέλος των Αποκριών και την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής. Η ημερομηνία αυτή προσφέρει ένα ευπρόσδεκτο τριήμερο για εκδρομές και πτήση χαρταετού, σύμφωνα με το έθιμο. Το Πάσχα του 2026 θα εορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου, μία σπάνια χρονιά όπου Ορθόδοξοι και Καθολικοί γιορτάζουν την ίδια ημέρα την Ανάσταση του Χριστού.

Η πνευματική πορεία της Μεγάλης Σαρακοστής

Η Σαρακοστή αντιπροσωπεύει σαράντα ημέρες πνευματικής καθάρσεως και εγκράτειας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πιστοί απέχουν από κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και άλλες ζωικές τροφές, ακολουθώντας την εκκλησιαστική παράδοση. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις, όπως την Κυριακή των Βαΐων, όπου επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού και ορισμένων άλλων τροφών.

Λαϊκά έθιμα και παραδόσεις

Το Τριώδιο 2026 δεν συνδέεται μόνο με τη θρησκευτική του διάσταση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας διοργανώνονται φαντασμαγορικά καρναβάλια και αποκριάτικες παρελάσεις με μεταμφιέσεις και χορούς. Την Καθαρά Δευτέρα, τα τραπέζια γεμίζουν με νηστίσιμα εδέσματα: λαγάνα, ταραμάς, ελιές και χαλβά. Παράλληλα, η Κυρά Σαρακοστή, το χαρακτηριστικό σύμβολο με τα επτά πόδια, κρέμεται στα σπίτια για να μετρά τις εβδομάδες που απομένουν μέχρι την Ανάσταση.

Επίσημες αργίες 2026

-Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

-25η Μαρτίου: Τετάρτη

-Πάσχα 2026: Κυριακή 12 Απριλίου

-Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

-Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

-Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

-Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

-28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

-Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου