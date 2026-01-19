ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες δεσμεύεις περιουσιών κατά αγροτών και κτηνοτρόφων

Οι Αρχές δέσμευσαν τραπεζικούς λογαριασμούς και κινητά περιουσιακά στοιχεία ακόμη 17 αγροτών και κτηνοτρόφων
Στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ακόμη 17 αγροτών και κτηνοτρόφων προχώρησαν οι Αρχές.
Πρόκειται για πρόσωπα που κατά πληροφορίες ελέγχονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για ενδεχόμενες ευθύνες που σχετίζονται με την παράνομη λήψη ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, σε βαθμό πλημμελήματος.
Οι διατάξεις που έχουν ήδη φτάσει στα τραπεζικά ιδρύματα, παραγγέλνουν την δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και κινητών περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο η δέσμευση αφορά και σε ακίνητη περιουσία, εφόσον το υπό διερεύνηση αδίκημα αφορά σε κακουργηματικού χαρακτήρα πράξη.
Η δικογραφία βρίσκεται αυτή την ώρα στην Οικονομική Αστυνομία και αναμένεται να διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την ολοκλήρωση της προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης.
Πάτρα: Νέες πιάτσες ταξί σε Γκότση και Μαιζώνος- Τι λέει στο thebest.gr ο Γιώργος Σιδέρης
Το τεράστιο «κλιματιστικό» πάνω από την Πάτρα, που ρίχνει αισθητά τη θερμοκρασία - ΦΩΤΟ
Οδοντωτός: Και ξανά, ένα δρομολόγιο μείον- Τα προβλήματα επέστρεψαν- Τι λένε στο thebest.gr φορείς των Καλαβρύτων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr