Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση - Καταδίκες με αναστολή και επιστροφή χρημάτων

Την πρώτη εφαρμογή του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης σε υπόθεση σχετική με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε το Γ' Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.

Ουσιαστικά πρόκειται για ομολογία τέλεσης απάτης, καθώς οι κατηγορούμενοι αποδέχθηκαν τα πραγματικά περιστατικά και επέστρεψαν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 32 κατηγορουμένους από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσό που υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ κατά την τριετία 2016-2018.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, 7 εκ των 32 κατηγορουμένων υπέβαλαν αίτημα διαχωρισμού της δίκης και υπαγωγής τους στη διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης. Το αίτημα υποβλήθηκε αφού προηγουμένως επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ποσό των 165.000 ευρώ, το οποίο είχαν εισπράξει και αποτέλεσε αντικείμενο των κατηγοριών σε βάρος τους.

Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, της πλαστογραφίας, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και της ψευδούς βεβαίωσης.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους, προχώρησε στον διαχωρισμό της δικογραφίας ως προς τους επτά και στη συνέχεια επικύρωσε το πρακτικό της ποινικής διαπραγμάτευσης.

Σε βάρος τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο διέταξε τη δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του πρώτου κατηγορουμένου, ενώ για τους υπόλοιπους έξι αποφάσισε την αποδέσμευση των λογαριασμών τους μετά την τελεσιδικία της υπόθεσης.