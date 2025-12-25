Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο «Φραπές» στο ετήσιο κουίζ του Politico

H υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πλέον ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και έχει λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις, με το Politico να αξιοποιεί τη χρονική στιγμή εντάσσοντας μία από τις βασικές φιγούρες της υπόθεσης στο ετήσιο κουίζ του για το 2025.

Ειδικότερα, το Politico δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο για τους αναγνώστες του, αφιερωμένο στα γεγονότα που σημάδεψαν τη χρονιά που ολοκληρώνεται. Το κουίζ φέρει τον τίτλο: «Απαντήστε στις ερωτήσεις για να δείτε αν είστε πραγματικός γνώστης της πολιτικής ή απλώς περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών εξελίξεων» και περιλαμβάνει θέματα τόσο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσο και από τα κράτη-μέλη αλλά και από τις ΗΠΑ.

Ανάμεσα στις συνολικά 61 ερωτήσεις που αφορούν πολιτικά γεγονότα σε διεθνές επίπεδο, αναφέρει το skai.gr. στην ενότητα «Ευρώπη γενικότερα» περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, μέσω του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού με το παρατσούκλι «Φραπές» (ή «Τζιτζής», όπως ο ίδιος έχει αναφέρει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ).

Στο σχετικό ερώτημα σημειώνονται τα εξής:

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ένα εκτεταμένο σκάνδαλο απάτης που σχετίζεται με αγροτικές επιδοτήσεις. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της έρευνας;»

Οι τρεις πιθανές απαντήσεις που δίνονται είναι:

- Σουβλάκι (κρέας σε σούβλα)

- Φραπές (παγωμένος καφές)

- Ουζάκι (μικρό ποτήρι ούζο)