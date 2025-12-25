Σέρρες: Αγωνία για τον εντοπισμό διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, στις Σέρρες, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από περίπου ένα 24ωρο.

Άτομα από το φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, δήλωσαν πως δεν είχαν καμία εικόνα για τις τελευταίες κινήσεις του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικογένειά του είχε μεταβεί σε σχολική εκδήλωση των παιδιών, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι θα παρέμενε στο σπίτι για να ξεκουραστεί. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν μόνος του, φέρεται να έφυγε αιφνιδιαστικά, αφήνοντας πίσω τόσο το κινητό του τηλέφωνο όσο και χρηματικό ποσό. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ή πληροφορία για την τύχη του.

Όπως ανέφερε συγγενικό του πρόσωπο, ο 45χρονος πήρε το αυτοκίνητό του και αποχώρησε χωρίς να έχει μαζί του ούτε χρήματα ούτε το κινητό του. Σε σχετική ερώτηση αν είχε εκφράσει κάποια ανησυχία ή προβληματισμό το τελευταίο διάστημα, η απάντηση ήταν αρνητική, με τον ίδιο να τονίζει χαρακτηριστικά πως «δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα».

Η εξαφάνιση δηλώθηκε επισήμως στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από την οικία για περισσότερες από 24 ώρες και δεν είχε εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πορροΐων, αλλά και από γειτονικές περιοχές, «χτενίζουν» ορεινές, αγροτικές και δυσπρόσιτες τοποθεσίες, στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπισμού,

Το ενδιαφέρον των αρχών, αναφέρει το thesstoday.gr στρέφεται τόσο στον ίδιο τον αγνοούμενο όσο και στο όχημά του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, η οποία συνδράμει στον συντονισμό των ενεργειών και στη συλλογή πληροφοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, είχε τη συνήθεια να περνά συχνά από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή ειδικών δυνάμεων της ΕΜΑΚ, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και αυξημένη εγρήγορση.