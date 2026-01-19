Κυβέρνηση: «Δεν αλλάζουν τα μέτρα» - "Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι" λένε οι αγρότες και απαντούν με συνέχιση των κινητοποιήσεων

Λίγο μετά τις 17:00 ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες.

Όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, η συνάντηση κράτησε συνολικά 4 ώρες και 20 λεπτά και σχολιάζουν ότι δεν έχει κρατήσει άλλη σύσκεψη πρωθυπουργού τόσο πολύ.

«Αναλυτική και παραγωγική» χαρακτήρισε τη συνάντηση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

«Είδαμε όλα τα επιμέρους ζητήματα. Συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα στο κόστος παραγωγής, την τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, τον τρόπο που θα αφαιρείται ο ΕΦΚ στην αντλία και ζητήματα που έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο όπως η ενίσχυση συγκεκριμένων καλλιεργειών» είπε.

Όπως τόνισε, θα υπάρξει συμμετοχή των εκπροσώπων των μπλόκων στις επιμέρους επιτροπές που θα δημιουργηθούν.

Εύχομαι να πρυτανεύσει η κοινή λογική σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσιάρας.

«Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι »

Αυτός ο αγώνας είναι διαρκής, θα συζητήσουμε στα μπλόκα και θα ακούσουμε τη γνώμη όλων των αγροτών δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής της Θεσσαλίας Ρίζος Μαρούδας και όταν ρωτήθηκε για τη δική του άποψη σχετικά με το αποτέλεσμα των συνομιλιών ανέφερε ότι έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις και δεσμεύσεις που όμως δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα. «Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι. Υπάρχουν τρόποι να συνεχίσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γραμματέας της αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισσας Κώστας Χατζής, σε δηλώσεις του είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και η κυβέρνηση θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα αιτήματα τους. Ανακοίνωσε επίσης ότι αύριο στις 6.00 το απόγευμα θα συνεδριάσει εκ νέου το μπλόκο της Νίκαιας για να αποφασίσει για τις κινητοποιήσεις και τη μορφή που θα έχουν.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».