Σία Αναγνωστοπούλου: «Αιφνιδιαστική μετατροπή 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Πύργου σε "Ωνάσεια Σχολεία"»

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Η δημοσίευση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 167401/Δ6/23-12-2025 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, παραμονή των Χριστουγέννων, αποτελεί μια πράξη που αιφνιδίασε και εξόργισε την τοπική κοινωνία του Πύργου. Η απόφαση για την ένταξη του 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕ.Λ. Πύργου στο δίκτυο των «Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων» ελήφθη με τρόπο αδιαφανή, ερήμην της σχολικής κοινότητας, χωρίς καμία θεσμική διαβούλευση με τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η πρακτική αυτή, αγνοεί πλήρως την ιστορική διαδρομή ενός σχολείου που η αφετηρία του εντοπίζεται στο Ελληνικό Γυμνάσιο Θηλέων Πύργου του 1920 και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού ιστού της πόλης.

Αυτή η αλλαγή διαλύει τον χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου. Το «σχολείο της γειτονιάς» μετατρέπεται σε έναν κλειστό χώρο για λίγους και «εκλεκτούς».

Με την καθιέρωση εξετάσεων και τεστ δεξιοτήτων, τα παιδιά από τις οικογένειες της περιοχής ουσιαστικά διώχνονται από το φυσικό τους

περιβάλλον. Το πρόβλημα γίνεται δραματικό, αν σκεφτεί κανείς ότι στην περιοχή του 2ου Λυκείου δεν υπάρχει άλλη σχολική μονάδα, ενώ το κοντινό 1ο Γυμνάσιο είναι ήδη γεμάτο με 27άρια τμήματα. Στην πράξη, η κυβέρνηση στερεί από τους μαθητές το δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο του τόπου τους, αναγκάζοντάς τους σε μια άτυπη «εκπαιδευτική προσφυγιά» και σπρώχνοντας τους γονείς στα φροντιστήρια για να καταφέρουν τα παιδιά τους να μπουν στο ίδιο τους το σχολείο.

Ταυτόχρονα, το νέο αυτό μοντέλο φέρνει έναν σκληρό ανταγωνισμό, με διαφορετικά προγράμματα, θερινά μαθήματα και εξαντλητικά ωράρια.

Δημιουργούνται έτσι σχολεία «δύο ταχυτήτων», όπου η εμπλοκή ιδιωτών και η λογική της «βιτρίνας» καταστρέφουν την ισότητα των ευκαιριών. Σε έναν νομό όπως η Ηλεία, που παλεύει με τόσες δυσκολίες, η δημόσια παιδεία δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού, ούτε να γίνεται πεδίο πειραμάτων χωρίς τη γνώμη της κοινωνίας.

Αντί η κυβέρνηση να δώσει χρήματα για να φτιάξει όλα τα σχολεία του Πύργου που έχουν ελλείψεις, επιλέγει να φτιάξει σχολεία «βιτρίνες» με τη βοήθεια ιδιωτών, χωρίζοντας τους μαθητές και τις οικογένειες σε κατηγορίες.

Η παιδεία είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά και όχι έπαθλο για λίγους.

Τέλος, η απόφαση αυτή πλήττει ανεπανόρθωτα τις εργασιακές σχέσεις και την ασφάλεια των εκπαιδευτικών. Η απειλή απώλειας περίπου 50 οργανικών θέσεων και η επιβολή ενός εργασιακού καθεστώτος που ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό των λειτουργών της παιδείας, δημιουργεί ένα κλίμα ανασφάλειας και απαξίωσης. Εκπαιδευτικοί με πολυετή εμπειρία και προσφορά αντιμετωπίζονται ως απλοί αριθμοί σε έναν σχεδιασμό που δεν τους έλαβε ποτέ υπόψη, ενώ ο Δήμος Πύργου, αντί να σταθεί εγγυητής του διαλόγου και υπερασπιστής της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, περιορίζεται σε ρόλο συνδιαμορφωτή μιας επιλογής που στρέφεται κατά των συμφερόντων των δημοτών του.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί παρακάμφθηκε η προβλεπόμενη διαβούλευση με τη σχολική κοινότητα και τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές της Ηλείας πριν τη δημοσίευση της απόφασης 167401/Δ6/23-12-2025;

2. Με ποιο σκεπτικό επιλέχθηκε η μετατροπή ενός σχολείου που αποτελεί τη μοναδική επιλογή για τη γειτονιά, τη στιγμή που τα παρακείμενα σχολεία αδυνατούν να απορροφήσουν επιπλέον μαθητές;

3. Πώς δικαιολογείται η δημιουργία σχολείων «δύο ταχυτήτων» με ιδιωτική εμπλοκή και ευνοϊκότερες αναλογίες μαθητών (25 ανά τάξη), αντί της συνολικής ενίσχυσης και χρηματοδότησης όλων των δημόσιων σχολείων του Πύργου;

4. Τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην χαθεί καμία οργανική θέση και να μην θιγούν οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις συγκεκριμένες μονάδες;