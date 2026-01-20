Τραμπ: «Θα δείτε» πόσο μακριά θα φτάσω για τη Γροιλανδία- «Μανιφέστο» για τον ένα χρόνο εξουσίας του

Μαραθώνια συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ παραχωρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι χωρίς αυτόν, η χώρα θα είχε καταρρεύσει.

«Αν δεν είχα εκλεγεί πρόεδρος, αν είχατε την Κάμαλα Χάρις για πρόεδρο, ή κάποιον σαν τον Μπάιντεν, η χώρα θα είχε καταστραφεί μέσα σε έναν χρόνο», είπε χαρακτηριστικά ενώ σημείωσε ότι τέλειωσε «οκτώ πολέμους που δεν μπορούσαν να τελειώσουν». «Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όλους τους ανθρώπους» υποστηρίξε παράλληλα.

Ο Τραμπ μιλά για μία σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων η μετανάστευση, η Βενεζουέλα, η αμερικανική οικονομία κτλ. Όταν ξεκίνησαν οι ερωτήσεις, μετά από πάνω από μία ώρα και ρωτήθηκε για το πόσο μακριά είναι ικανός να φτάσει για να προσαρτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, απάντησε «Θα μάθετε».

Σόου με φωτογραφίες «μεταναστών που είναι εγκληματίες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τη συνέντευξη τύπου εξετάζοντας μια στοίβα χαρτιών με φωτογραφίες ατόμων που, όπως είπε, ήταν «παράνομοι μετανάστες» που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο των εντατικών προσπαθειών επιβολής του νόμου.

«Στη Μινεσότα συνελήφθησαν δολοφόνοι. Μεταφέρθηκαν σε φυλακές των χωρών τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνοντας φωτογραφίες μεταναστών που, όπως είπε, ήταν δολοφόνοι και έμποροι ναρκωτικών που συνελήφθησαν. «Εμείς κυνηγάμε τους εγκληματίες, εστιάζουμε στους δολοφόνους, τους εμπόρους ναρκωτικούς, τους παρανοϊκούς φονιάδες», υποστήριξε για τα άτομα που καταδιώκει η ICE.

O Τραμπ υποστήριξε ακόμα πως τους τελευταίους μήνες «κανείς δεν πέρασε παράνομα» τα σύνορά των ΗΠΑ. Ο Τραμπ, καθώς ξεφύλλιζε τα χαρτιά ενώ στεκόταν στο βήμα, φαινόταν κάπως συγκρατημένος. Έμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα εξετάζοντας τα έγγραφα, πριν βγάλει μερικά για να τα δείξει στους δημοσιογράφους.

Σε κάποιο σημείο, πέρασε από τη συζήτηση για το έργο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων και της Συνοριακής Φρουράς στη συζήτηση για την υποστήριξή του από τους Ισπανόφωνους Αμερικανούς.

«Αγαπώ τους Ισπανόφωνους. Είναι απίστευτα επιχειρηματικοί», είπε.

«Η Ματσάδο θα μπορούσε να εμπλακεί στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας»

«Η Βενεζουέλα άνοιξε τις φυλακές της και άφησε κόσμο να έρθει στις ΗΠΑ. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που πήρα τις αποφάσεις μου για τη χώρα. Τώρα αγαπώ τη Βενεζουέλα. Συνεργάζονται μαζί μας τόσο καλά. Πετρελαιοπαραγωγικές εταιρείες ετοιμάζονται να κάνουν μαζικές επενδύσεις εκεί» είπε.

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, να «συμμετέχει» με κάποιο τρόπο στην ηγεσία της χώρας.

«Μια απίστευτα συμπαθητική γυναίκα έκανε επίσης κάτι πολύ απίστευτο, όπως γνωρίζετε», δήλωσε ο Τραμπ. «Μπορούμε να την εμπλέξουμε με κάποιο τρόπο», πρόσθεσε.

«Θα ήθελα πολύ να το κάνω αυτό, Μαρία, ίσως μπορούμε να το κάνουμε», είπε ο Τραμπ.

Παράλληλα κατηγόρησε τον Νίκολας Μαδούρο πως προωθούσε ναρκωτικά στις ΗΠΑ, σκοτώνοντας εκατομμύρια ανθρώπους.

«Δεν ξέρω πώς θα αποπληρώσουμε τα χρήματα που κερδίσαμε από τους δασμούς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά στους δασμούς, λέγοντας πως δεν ξέρει «τι πρόκειται να κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο», σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους σαρωτικούς δασμούς των ΗΠΑ που είχαν ήδη επιβληθεί πέρυσι.

«Δεν ξέρω πού υπάρχει υπόθεση εκεί, αλλά έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και αν χάσουμε αυτήν την υπόθεση, είναι πιθανό να πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να την αποπληρώσουμε» συνέχισε και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό πολύ εύκολα χωρίς να πληγωθούν πολλοί άνθρωποι, αλλά περιμένουμε με αγωνία αυτή την υπόθεση. Και έχουμε τεράστια εθνική ασφάλεια λόγω των δασμών και τεράστιο εισόδημα».