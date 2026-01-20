Ανδρέας Κατσανιώτης: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας την Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης καλεί σε κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Κατσανιώτη αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, ο Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης προσκαλεί φίλες και φίλους στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 11:30 π.μ., στο Distinto Mall (Εμπορικό κέντρο Κόλλα, Πλατεία Γεωργίου).

Σε μια ζεστή και ανοιχτή εκδήλωση, ανταλλάσσουμε ευχές για το νέο έτος και συζητάμε από κοντά για όσα μας αφορούν, με γνώμονα την επικοινωνία, τον διάλογο και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.