Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Υποβάθμιση της ραδιοφωνικής παρουσίας του Τρίτου Προγράμματος από τα FM της Πάτρας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο για τη ραδιοφωνική κάλυψη της Πάτρας από την ΕΡΤ.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο αναφέρει τα εξής:

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σοβαρή μεταβολή στη ραδιοφωνική κάλυψη της Πάτρας από τη δημόσια ραδιοφωνία. Συγκεκριμένα, το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ δεν μεταδίδεται πλέον πλήρως και αυτόνομα κατά τις πρωινές ώρες στη συχνότητα FM της πόλης, αλλά αντικαθίσταται από αμιγώς ενημερωτικό περιεχόμενο, ενώ η μετάδοση πολιτιστικών εκπομπών περιορίζεται σε απογευματινή αναμετάδοση μέσω της ΕΡΑ Πάτρας.

Η εξέλιξη αυτή στερεί από τους πολίτες της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας τη συνεχή πρόσβαση σε έναν ιστορικό και μοναδικό πολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό, με σαφή προσανατολισμό στη λόγια μουσική, τη λογοτεχνία και την ποιοτική ραδιοφωνική παραγωγή. Παράλληλα, έχει διακοπεί πλήρως η μετάδοση του Kosmos FM από τα FM της Πάτρας, με αποτέλεσμα η πόλη να μην διαθέτει πλέον καμία δημόσια ραδιοφωνική συχνότητα αφιερωμένη στη σύγχρονη και διεθνή μουσική δημιουργία.

Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη στρατηγική της ΕΡΤ ως προς την περιφερειακή ραδιοφωνική κάλυψη. Επιπλέον, η μετατόπιση της πρόσβασης κυρίως στο διαδίκτυο εγείρει σοβαρά ζητήματα ισότητας, καθώς αποκλείει πολίτες που δεν διαθέτουν ψηφιακά μέσα ή επαρκή συνδεσιμότητα, παρά το γεγονός ότι η ΕΡΤ χρηματοδοτείται από το ανταποδοτικό τέλος όλων των πολιτών.

Η πολιτιστική αποστολή της δημόσιας ραδιοφωνίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα, ιδίως στην περιφέρεια, όπου η πρόσβαση σε ποιοτικό πολιτιστικό περιεχόμενο είναι ακόμη πιο κρίσιμη.

Επειδή το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αποτελεί ιστορικό πολιτιστικό θεσμό, με σταθερή προσφορά στην κλασική μουσική, τον λόγο και την ποιοτική ραδιοφωνική παραγωγή,

Επειδή η Πάτρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και δικαιούται πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο της δημόσιας ραδιοφωνίας,

Επειδή η ΕΡΤ, ως δημόσιος φορέας χρηματοδοτούμενος από το ανταποδοτικό τέλος, οφείλει να εγγυάται ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες της, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιον λόγο σταμάτησε η αυτόνομη πρωινή εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος στα FM της Πάτρας;

2. Με ποια απόφαση και για ποιο σκεπτικό το Τρίτο Πρόγραμμα μεταδίδεται πλέον μόνο απογευματινά και μόνο μέσα από το πρόγραμμα της ΕΡΑ Πάτρας;

3.Προτίθεται η ΕΡΤ να επαναφέρει το Τρίτο Πρόγραμμα και το Kosmos FM σε πλήρη, αυτόνομη και καθημερινή εκπομπή στα FM της Πάτρας και, αν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;