Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ απαντά «ακλόνητα, ενωμένα και αναλογικά» στις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε την απάντηση της ΕΕ «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική» αναφερόμενη στις απειλές δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Σε ομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η ασφάλεια στην Αρκτική μπορεί να διασφαλιστεί μόνο συλλογικά» και χαρακτήρισε λανθασμένη την πρόταση για επιπλέον δασμούς μεταξύ μακροχρόνιων συμμάχων. Υπενθύμισε επίσης τη συμφωνία εμπορίου που υπέγραψαν με τον Τραμπ τον Ιούλιο, επισημαίνοντας ότι «μια συμφωνία πρέπει να τηρείται και η συνεργασία μεταξύ φίλων πρέπει να έχει ουσία, διαφορετικά ωφελούνται μόνο οι αντίπαλοι που προσπαθούμε να κρατήσουμε εκτός στρατηγικού πεδίου».

Την ίδια στιγμή, περιέγραψε τον αμερικανικό λαό ως «φίλους» της Ευρώπης, αλλά προειδοποιώντας ότι μια κλιμάκωση σε εμπορικό επίπεδο θα τροφοδοτούσε μόνο τους «αντιπάλους» που και οι δύο πλευρές θέλουν να κρατήσουν εκτός του στρατηγικού τους περιβάλλοντος.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ ο Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει να βάζει μια αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, εντείνοντας την ένταση καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προσπαθούν να συμφωνήσουν για τα μέτρα αντίδρασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έχει συμφωνήσει να συναντηθεί στο Νταβός με «τους διάφορους εμπλεκόμενους» για τη Γροιλανδία.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέδεσε την τρέχουσα συγκυρία με ιστορικούς γεωοικονομικούς κραδασμούς, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινοί κλυδωνισμοί στο διεθνές σύστημα είναι η ευκαιρία αλλά και η αναγκαιότητα για μια πιο αυτόνομη Ευρώπη.

Μεγάλη επένδυση στη Γροιλανδία

Η ίδια εστίασε στη Γροιλανδία και στο Βασίλειο της Δανίας, διακηρύσσοντας ότι η κυριαρχία και η εδαφική τους ακεραιότητα είναι «αδιαπραγμάτευτες» και ανακοινώνοντας μια «μαζική ευρωπαϊκή επενδυτική ώθηση» στη Γροιλανδία, τόσο σε υποδομές όσο και στην τοπική οικονομία.

Παρουσίασε τα βασικά σημεία της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη Γροιλανδία και την Αρκτική, υπογραμμίζοντας την αλληλεγγύη προς τη Δανία και την Γροιλανδία, καθώς και την ανάγκη για ανάπτυξη και ασφάλεια στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε τέσσερις βασικές αρχές:

Πλήρης αλληλεγγύη με Δανία και Γροιλανδία – «Η κυριαρχία και η ακεραιότητα της επικράτειάς τους δεν είναι διαπραγματεύσιμη», τόνισε.

«Μαζική» επένδυση στη Γροιλανδία – Στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και υποδομών, με προγράμματα που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και βιώσιμες θέσεις εργασίας στο νησί.

Συνεργασία με ΗΠΑ και Δυτικούς συμμάχους – Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική, αξιοποιώντας τις πρόσφατες αμυντικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. και ενισχύοντας τις δυνατότητες συλλογικής προστασίας της περιοχής.

Στενότερη συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους – Συμπεριλαμβάνονται χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και ο Καναδάς, με στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών ασφάλειας στην Αρκτική.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι η επικείμενη στρατηγική ασφάλειας της Ε.Ε. θα περιλαμβάνει αναβάθμιση της στρατηγικής για την Αρκτική, με ιδιαίτερη έμφαση στη Γροιλανδία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στον πυρήνα αυτής θα είναι η θεμελιώδης αρχή: Είναι δικαίωμα των κυρίαρχων λαών να αποφασίζουν για το δικό τους μέλλον».

«Μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους»

Παρά τη σκληρή κριτική στις αμερικανικές δασμολογικές κινήσεις, η Φον ντερ Λάιεν επιδίωξε να δείξει ότι στις στρατηγικές προτεραιότητες της Αρκτικής Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον «μοιράζονται τους ίδιους στόχους».

Ανέδειξε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πώληση παγοθραυστικών από τη Φινλανδία στις ΗΠΑ, για να δείξει ότι η τεχνογνωσία και οι δυνατότητες για την ασφάλεια στην Αρκτική «βρίσκονται ήδη εδώ, στον πάγο», ενώ υπογράμμισε ότι τα βόρεια κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ διαθέτουν ήδη έτοιμες δυνάμεις για την Αρκτική.

Οι αναφορές της στην Αρκτική συνδέθηκαν με την ευρύτερη προσπάθεια «αναβάθμισης» της ευρωπαϊκής αμυντικής και στρατηγικής αρχιτεκτονικής, από την αύξηση των δαπανών άμυνας μέχρι τη διαμόρφωση νέας στρατηγικής για την ασφάλεια.

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη ετοιμάζει τη δική της συνολική στρατηγική ασφάλειας, που θα δημοσιευθεί εντός του έτους, με αναβαθμισμένη ειδική στρατηγική για την Αρκτική και με κεντρική αρχή ότι «μόνο οι κυρίαρχοι λαοί αποφασίζουν για το μέλλον τους».