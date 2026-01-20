Πάτρα: Δεν θα γίνει αποκομιδή από τους μπλε κάδους σήμερα και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Λόγω διακοπής ρεύματος στο ΚΔΑΥ
Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών σήμερα και αύριο λόγω διακοπής ρεύματος στο ΚΔΑΥ.
Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:
Από την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι λόγω της διακοπής ρεύματος στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), που έχει προκληθεί από την κακοκαιρία, σήμερα Τρίτη (20/1) και αύριο Τετάρτη (21/1) δεν θα γίνει αποκομιδή του περιεχομένου των μπλε κάδων.
Παρακαλούνται οι δημότες να μην βγάλουν απορρίμματα ανακύκλωσης τις δύο αυτές μέρες.
