Πάτρα: Δεν θα γίνει αποκομιδή από τους μπλε κάδους σήμερα και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών σήμερα και αύριο λόγω διακοπής ρεύματος στο ΚΔΑΥ.



Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι λόγω της διακοπής ρεύματος στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), που έχει προκληθεί από την κακοκαιρία, σήμερα Τρίτη (20/1) και αύριο Τετάρτη (21/1) δεν θα γίνει αποκομιδή του περιεχομένου των μπλε κάδων.

Παρακαλούνται οι δημότες να μην βγάλουν απορρίμματα ανακύκλωσης τις δύο αυτές μέρες.