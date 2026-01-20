Λύνεται το μυστήριο της εξαφάνισης του μικρού Μπεν; Γιατί η μητέρα του μετακόμισε στην Τουρκία

Η Βρετανίδα μητέρα του Μπεν Νίνταμ, ο οποίος εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος στην Κω πριν από 35 χρόνια αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον αγνοούμενο γιο της.

Ο Μπεν Νίνταμ εξαφανίστηκε από το νησί της Κω σε ηλικία μόλις 21 μηνών στις 24 Ιουλίου 1991, αφού τον είδαν για τελευταία φορά να παίζει έξω από το αγρόκτημα των παππούδων του.

Το 2012, υπήρξε μια θεωρία ότι ο Μπεν είχε σκοτωθεί όταν ένας εκσκαφέας τον συνέθλιψε κατά λάθος σε έναν ελαιώνα πίσω από το αγροτόσπιτο.

Τρία χρόνια αργότερα, έφτασε μια ανώνυμη πληροφορία από έναν άνδρα που είπε ότι ο οδηγός του εκσκαφέα, Κωνσταντίνος «Ντίνο» Μπάρκας, του είχε πει στο νεκροκρέβατό του ότι ήταν υπεύθυνος και είχε θάψει το σώμα του Μπεν.

Ωστόσο, η μητέρα του, Κέρι Νίνταμ, 53 ετών, δεν πιστεύει σε αυτήν τη θεωρία και θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι την πιστεύουν.

Η κα Νίνταμ αποκάλυψε τώρα ότι πιστεύει πως ο γιος της μπορεί να ήταν θύμα μιας τσιγγάνικης συμμορίας που ασχολείται με την εμπορία ανθρώπων, η οποία τον πούλησε για παράνομη υιοθεσία. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας που πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο Μπεν, είναι έτοιμος να κάνει τεστ DNA.

Μιλώντας από το σπίτι της στην Αττάλεια της Τουρκίας, όπου μετακόμισε πριν από περίπου δύο χρόνια, η κα Νίνταμ είπε ότι έλαβε την περασμένη εβδομάδα ένα email από μια γυναίκα που είναι πεπεισμένη ότι ο φίλος της είναι ο Μπεν, γράφοντας ότι υπάρχουν «πολλές συμπτώσεις» και «πολλά πράγματα που δεν ταιριάζουν από το παρελθόν του».

Ωστόσο, η μητέρα, που δεν έχει χάσει ποτέ την ελπίδα ότι ο γιος της είναι ακόμα ζωντανός, είπε ότι δεν «πήδηξε από χαρά» όταν έλαβε το μήνυμα, επειδή δεν έχει δει ακόμη φωτογραφία του άνδρα και έχει «πολύ λίγες πληροφορίες».

Έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες που έχει στην Αστυνομία του Νότιου Γιόρκσαϊρ, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα από τη βρετανική πλευρά, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Η αστυνομία σχεδιάζει να διενεργήσει τεστ DNA για να διαπιστώσει αν ο άνδρας είναι ο μικρός Μπεν.

Η κα Νίνταμ είπε στην εφημερίδα Sun ότι οι άνθρωποι άρχισαν να προσφέρουν πληροφορίες μόλις η υπόθεση απέκτησε ευρεία δημοσιότητα.

Αναφέρθηκε στο πώς ένας Έλληνας άνδρας επικοινώνησε με τον παππού του Μπεν, Έντι, και του είπε ότι πρέπει να αρχίσει να ψάχνει τους τσιγγάνους «επειδή υπάρχει μια συμμορία, μια γραμμή, δεν το ονόμασε εμπορία, είπε ότι πωλούνται για παράνομη υιοθεσία».

Ο άγνωστος πρόσθεσε με ανατριχιαστικό τρόπο ότι τα ξανθά μαλλιά και τα μπλε μάτια του Μπεν σημαίνουν ότι θα «αποφέρει περισσότερα χρήματα».

Η μητέρα του Μπεν είπε ότι αρχικά «ακουγόταν αδύνατο», αλλά η πληροφορία την οδήγησε να διερευνήσει την ιδέα.

Επαίνεσε την αστυνομία του Νότιου Γιόρκσαϊρ για την ανοιχτή στάση της απέναντι σε πιθανές θεωρίες για εμπορία ανθρώπων, αλλά πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως οι ελληνικές αρχές το εξέτασαν ποτέ σοβαρά.

Ωστόσο, μερικά χρόνια αργότερα, δύο πρώην αστυνομικοί της Κω φέρεται να είπαν σε δημοσιογράφους ότι είχαν πληροφορίες ότι ο Μπεν είχε «απομακρυνθεί από το νησί» μέσω ενός λιμανιού λίγο μετά την εξαφάνισή του – όμως, η κα Νίνταμ είπε ότι αυτό δεν ερευνήθηκε ποτέ.

Με τα χρόνια, η μητέρα αφοσιώθηκε στην έρευνα της εμπορίας ανθρώπων και των συνδέσεών της με το νησί της Κω.

Ποτέ δεν βρήκε αποδείξεις ότι άλλα παιδιά είχαν απαχθεί από την Κω, αλλά η εμπορία παιδιών ήταν «απολύτως διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα» μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και του 1990.

«Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, τα πράγματα γίνονταν όλο και πιο δύσκολα», είπε.

Η κα Νίνταμ εντόπισε έναν ηλικιωμένο άνδρα που ισχυρίζεται ότι μεταφέρθηκε ως μωρό από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη. Είπε ότι η αμερικανική πόλη φαίνεται να είναι το «τεράστιο επίκεντρο» της παράνομης υιοθεσίας, προσθέτοντας ότι έτσι «τα παιδιά εξαφανίζονται χωρίς ίχνος», επειδή οι συμμορίες είναι τόσο «καλά οργανωμένες».

Το καλοκαίρι του 1991, η κα Νίνταμ, που ήταν τότε μόλις 19 ετών, μετακόμισε μαζί με τον Μπεν από το Σέφιλντ του Νότιου Γιορκσάιρ στο χωριό Ηρακλής, κοντά στην πόλη της Κω, για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τους γονείς της που ζούσαν ήδη εκεί.

Στις 24 Ιουλίου του ίδιου έτους, άφησε τον 21 μηνών Μπεν με τους παππούδες του, Έντι και Κριστίν, στο αγρόκτημά τους, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση, ενώ εκείνη πήγε να ολοκληρώσει τη βάρδια της στο ξενοδοχείο όπου εργαζόταν.

Ο μικρός Μπεν μπαινόβγαινε στο σπίτι, αλλά στις 2.30 μ.μ. συνειδητοποίησαν ότι είχε εξαφανιστεί.

Αφού τον έψαξαν για δύο ώρες, η οικογένεια υπέθεσε ότι ο Μπεν ήταν με τον έφηβο θείο του, Στίβεν, ο οποίος βοηθούσε τον πατέρα του με τις εργασίες ανακαίνισης πριν γυρίσει σπίτι με το μοτοποδήλατό του.

Όμως, ο πανικός κυρίευσε όταν ο Στίβεν βρέθηκε μόνος στο διαμέρισμα της οικογένειας και ο Μπεν ήταν άφαντος.

Κλήθηκε η ελληνική αστυνομία και αργότερα εκείνο το βράδυ, γύρω στις 10 μ.μ., η Κριστίν πήγε στο ξενοδοχείο για να πει στην κόρη της ότι ο γιος της είχε εξαφανιστεί.

Αρχικά, η έρευνα προχωρούσε αργά, με την κα Νίνταμ να εξηγεί αργότερα πως η οικογένεια ήταν πεπεισμένη ότι ο Μπεν θα εμφανιζόταν.

Είπε ότι «ποτέ δεν σκέφτηκαν ούτε για ένα λεπτό» ότι είχε απαχθεί ή ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα, προσθέτοντας: «Σκεφτήκαμε ότι κάποιος πρέπει να τον βρήκε, ότι πρέπει να είχε προχωρήσει πιο κάτω από ό,τι η μαμά μου πίστευε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει εκείνο το διάστημα. Σκεφτήκαμε ότι κάποιος τον βρήκε, τον πήρε μέσα, του έδωσε να πιει, μην ξεχνάτε ότι είχε 32 βαθμούς. Όλα αυτά τα λογικά πράγματα – ίσως θα τον παραδώσουν σε ένα αστυνομικό τμήμα μετά ή στο νοσοκομείο, ίσως ήταν αφυδατωμένος».

Η κα Νίνταμ είπε ότι δεν ξέρει πότε τους ήρθε η ιδέα ότι ο Μπεν μπορεί να είχε απαχθεί.

«Δεν είμαστε ηλίθιοι, αλλά οι απαγωγές συμβαίνουν στις ταινίες», είπε.

Η ιδέα ότι μπορεί να είχε απαχθεί «δεν πέρασε» από το μυαλό τους, επειδή δεν γνώριζαν τίποτα για την εμπορία ανθρώπων εκείνη την εποχή.

«Σκεφτόμασταν γιατί κάποιος να θέλει να απαγάγει τον Μπεν; Δεν είχαμε χρήματα για λύτρα, που ήταν αυτό για το οποίο πιστεύαμε ότι γίνεται μια απαγωγή», είπε.

Μόνο όταν δεν υπήρχε ακόμα κανένα ίχνος του γιου της και κανείς δεν τον είχε παραδώσει στην αστυνομία ή στο νοσοκομείο, η οικογένεια σκέφτηκε σοβαρά την πιθανότητα απαγωγής – αλλά ακόμα και τότε, αναρωτιόντουσαν ποιο θα ήταν το κίνητρο.

Η θεωρία του εκσκαφέα που προέκυψε το 2012 διερευνήθηκε εκτενώς, με πολλαπλές ανασκαφές να πραγματοποιούνται σε όλα τα σημεία όπου ο οδηγός εκσκαφέα Κωνσταντίνος «Ντίνο» Μπάρκας είχε άδεια να ρίχνει μπάζα και απορρίμματα στο νησί της Κω.

Παρά το γεγονός ότι έσκαψαν τόσο βαθιά στο έδαφος που ανακάλυψαν έναν αρχαίο τάφο, δεν βρήκαν τίποτα που να σχετίζεται με τον Μπεν.

«Είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαν να βρουν ένα κομμάτι από ένα παιδί ή μια σταγόνα αίματος, οτιδήποτε. Δεν βρήκαν τίποτα», είπε η κα Νίνταμ.

Ο Ντίνο είχε συνεργαστεί με τον πατέρα της, Έντι, στο παρελθόν και μάλιστα τον επισκέφθηκε μαζί με τη σύζυγό του στο αγρόκτημα γύρω στις 5.30 μ.μ. την ημέρα που ο Μπεν εξαφανίστηκε, για να συζητήσουν τις εργασίες ανακαίνισης που είχε αναλάβει.

Η κα Νίνταμ είπε ότι το γεγονός ότι ο Ντίνο επισκέφθηκε τους γονείς της εκείνη την ημέρα, λίγες ώρες μετά την υποτιθέμενη τυχαία δολοφονία του γιου της, την οδηγεί να πιστεύει ακόμη περισσότερο ότι η θεωρία του εκσκαφέα δεν μπορεί να είναι αληθινή.

Πρόσθεσε ότι αν ο οδηγός του εκσκαφέα είχε χτυπήσει τον Μπεν κατά λάθος, δεν θα υπήρχε λόγος να το καλύψει, καθώς η οικογένεια θα κατηγορούνταν ότι δεν τον πρόσεχε περισσότερο.

Η μητέρα είπε ότι αν πίστευε έστω και για ένα λεπτό ότι το παιδί της είχε πεθάνει, θα σταματούσε να υποβάλλει τον εαυτό της σε όλο το «στρες, το τραύμα και την οδύνη» της αναζήτησής του.

Παρά το «τεράστιο κόστος» που έχει για την ψυχική της υγεία, είπε ότι «κάτι την ωθεί» να συνεχίσει να ψάχνει τον γιο της – ένα «μητρικό ένστικτο» – που την κάνει να πιστεύει ότι «πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο» που δεν έχει ανακαλύψει ακόμα.

Πριν από μερικά χρόνια, η κα Νίνταμ μετακόμισε στην Αττάλεια και λέει ότι η «απλή ζωή» της με τον σύντροφό της που γνώρισε εκεί την βοηθά να «παραμείνει συγκεντρωμένη».

Έκτοτε, έχει δημιουργήσει έναν ιστότοπο για την εκστρατεία της για την εύρεση του γιου της, στον οποίο περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα από την εξαφάνισή του και προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για να αυξήσει την αμοιβή των 7.500 λιρών για πληροφορίες.

Το τελευταίο περιστατικό, στο οποίο μια γυναίκα εμφανίστηκε για να πει ότι ο φίλος της είναι πεπεισμένος ότι είναι ο Μπεν, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος την έχει επικοινωνήσει πιστεύοντας ότι είναι το αγνοούμενο παιδί.

Πέρυσι, αποκάλυψε ότι παρενοχλήθηκε για δύο χρόνια από έναν άνδρα που ήταν «απόλυτα πεπεισμένος» ότι ήταν ο Μπεν.

Ο άνδρας δημοσίευσε αναρτήσεις στο Facebook ζητώντας από την οικογένεια να τον συναντήσει, αλλά εκείνη αρνήθηκε και η εξέταση DNA από την αστυνομία του Νότιου Γιόρκασαϊρ ήταν αρνητική.

Η κα Νίνταμ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή της για τη μεγάλη διαφορά στη δημόσια χρηματοδότηση και την προσοχή που έλαβε η υπόθεση του Μπεν σε σύγκριση με την εκτεταμένη υποστήριξη που δόθηκε στους Μακάν μετά την εξαφάνιση της τρίχρονης κόρης τους Μάντλιν από την Πράια ντα Λουζ στην Πορτογαλία το 2007.

«Δεν είμαι αδιάφορη απέναντι στους Μακάν, αξίζουν τη βοήθεια όσο και εγώ, απλά φαίνεται ότι η βοήθεια δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για μένα στην αρχή ή καθ’ όλη τη διάρκεια», είπε.

Συγκρίνοντας τις προσπάθειες των αρχών και στις δύο υποθέσεις, είπε ότι έγιναν πολλά λάθη από τη βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα και τη βρετανική κυβέρνηση μετά την εξαφάνιση του Μπεν, ενώ οι Μακάν έλαβαν «όλη τη βοήθεια και τους πόρους».

«Αυτό που θεωρώ πολύ προσβλητικό είναι ότι δεν μου δόθηκε ποτέ η ίδια βοήθεια», είπε.

Τώρα, το κύριο μέλημα της κα Νίνταμ είναι να έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία της υπόθεσης για την εξαφάνιση του Μπεν από την αστυνομία της Κω, κάτι που θα της επέτρεπε να ακολουθήσει οποιαδήποτε στοιχεία της έρευνας που μπορεί να έχουν ξεχαστεί ή παραμεληθεί.

Δυστυχώς, λόγω της παραγραφής στην Ελλάδα, ορισμένοι μάρτυρες δεν μπορούν να ανακριθούν επειδή έχει περάσει πολύς χρόνος.

Η κα Νίνταμ γνωρίζει επίσης για νέους μάρτυρες που έχουν παραπεμφθεί στην αστυνομία, αλλά είπε ότι δεν έχει ακούσει τίποτα για αυτούς.

Υπάρχουν «πολλά αναπάντητα» ερωτήματα σχετικά με την έρευνα για την υπόθεση του γιου της που χρειάζονται απάντηση και ελπίζει ότι τελικά κάποιος θα της επιτρέψει να δει τα αρχεία.

Θέλει να ασκηθεί πίεση στην ελληνική αστυνομία να κάνει κάτι, αλλά είπε ότι «ενδιαφέρονται μόνο όταν είσαι πραγματικά στο νησί».

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νότιου Γιόρκσαϊρ δήλωσε: «Πρόσφατα λάβαμε μια αναφορά από μια γυναίκα που πιστεύει ότι ο σύντροφός της είναι ο αγνοούμενος Μπεν Νίνταμ.

Η αναφορά βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η οικογένεια του Μπεν γνωρίζει για την αναφορά αυτή και θα συνεχίσουμε να τους ενημερώνουμε για την πορεία της έρευνας.

Θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν την αλήθεια για το τι συνέβη στις 24 Ιουλίου 1991».