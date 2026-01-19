Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 20, την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22-1-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓ. ΚΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Τρίτη 20-1-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α' Κοιμητήριο Πατρών.

Τα παιδιά του: Ευάγγελος και Παρασκευή Κούλη, Ουρανία και Χρήστος Στολάκης, Γεώργιος και Δήμητρα Κούλη.

Τα εγγόνια του: Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ, Κωνσταντίνος, Μελπομένη, Αλεξάνδρα, Κωνσταντίνος, Χρήστος

Τα αδέλφια του: Σπυριδούλα χήρα Ανδρ. Κωστακιώτη, Ανδρέας και Γεωργία Κούλη, Ειρήνη χήρα Ιωαν. Κουνούπη.

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ χήρα ΓΕΩΡ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα ΠΑΝΑΓ.) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα ΠΑΝΑΓ.) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------------

KΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΝΔΡ. ΦΑΡΜΑΚΗ

(ΕΤΩΝ 96)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑq ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΑΣΙΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ}

~•ΕΤΩΝ 58•~

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/1/2026 & ΩΡΑ 11π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΕΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΗΛΙΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΝΟ ΝΙΚ. ΣΚΑΝΔΑΜΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΕΤΩΝ 57

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/1/2026 & ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΙΡΗΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗ,

ΕΥΘΥΜΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΑΝΤ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ

ΦΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(ΕΤΩΝ 46)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Η ΜΗΤΕΡΑ:

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΦΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Τρίτη 20 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΡΙΝΙΑΝ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΧΑΪΔΩ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΥΡΟΠΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΥΚΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΘΕΩΝΗ & ΙΕΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ ΛΕΩΝ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

{ΕΤΩΝ 66}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΦΑΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ & ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΟΒΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΣΩΤ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Τετάρτη 21-1-2026 και ώρα 14 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Κων/νος & Ευγενία Ανδρουτσοπούλου,

Αναστασία & Γεώργιος Κυριαζόπουλος,

Ευάγγελος & Διαμάντω Ανδρουτσοπούλου,

Δημήτριος Ανδρουτσόπουλος.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :

Σωτήριος, Ιωάννης, Αντωνία, Σωτήριος, Παναγιώτης, Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:

Αικατερίνη & Αντώνιος Φύτρου, Ελένη χήρα Βασ. Γεωργαντά

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ

Ετών 90

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 και ώρα 12:30 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νιφορεΐκων.

Η σύζυγος: Ντίνα

Τα παιδιά του: Κατερίνα και Γιώργος Ασπρούδας, Νατάσσα και Τάσος Καραπαναγιώτης

Ο εγγονός του: Κων/νος

Τα αδέλφια του: Παναγιώτης και Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, Διονύσιος και Ελένη Πολυχρονοπούλου

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

--------------