Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 20, την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22-1-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΕΥΑΓ. ΚΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Τρίτη 20-1-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α' Κοιμητήριο Πατρών.
Τα παιδιά του: Ευάγγελος και Παρασκευή Κούλη, Ουρανία και Χρήστος Στολάκης, Γεώργιος και Δήμητρα Κούλη.
Τα εγγόνια του: Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ, Κωνσταντίνος, Μελπομένη, Αλεξάνδρα, Κωνσταντίνος, Χρήστος
Τα αδέλφια του: Σπυριδούλα χήρα Ανδρ. Κωστακιώτη, Ανδρέας και Γεωργία Κούλη, Ειρήνη χήρα Ιωαν. Κουνούπη.
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ χήρα ΓΕΩΡ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ & ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (χήρα ΠΑΝΑΓ.) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα ΠΑΝΑΓ.) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
-------------------------
KΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΝΔΡ. ΦΑΡΜΑΚΗ
(ΕΤΩΝ 96)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑq ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΑΣΙΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ}
~•ΕΤΩΝ 58•~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/1/2026 & ΩΡΑ 11π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΕΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ (Α’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΗΛΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ : 2010 430 141 Κιν. 6937009978 ~ 6989381813 ~ 6978069382 (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ).
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΝΟ ΝΙΚ. ΣΚΑΝΔΑΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΕΤΩΝ 57
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/1/2026 & ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗ,
ΕΥΘΥΜΙΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα) ΑΝΤ. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΥΖΑΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-----------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ
ΦΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
(ΕΤΩΝ 46)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ»
Η ΜΗΤΕΡΑ:
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΦΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Τρίτη 20 -1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΡΙΝΙΑΝ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΧΑΪΔΩ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΥΡΟΠΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΥΚΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΘΕΩΝΗ & ΙΕΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΛΕΩΝ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ
{ΕΤΩΝ 66}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΝΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΦΑΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ & ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΟΒΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΣΩΤ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Τετάρτη 21-1-2026 και ώρα 14 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Κων/νος & Ευγενία Ανδρουτσοπούλου,
Αναστασία & Γεώργιος Κυριαζόπουλος,
Ευάγγελος & Διαμάντω Ανδρουτσοπούλου,
Δημήτριος Ανδρουτσόπουλος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Σωτήριος, Ιωάννης, Αντωνία, Σωτήριος, Παναγιώτης, Βασιλική
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
Αικατερίνη & Αντώνιος Φύτρου, Ελένη χήρα Βασ. Γεωργαντά
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
Ετών 90
Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 και ώρα 12:30 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νιφορεΐκων.
Η σύζυγος: Ντίνα
Τα παιδιά του: Κατερίνα και Γιώργος Ασπρούδας, Νατάσσα και Τάσος Καραπαναγιώτης
Ο εγγονός του: Κων/νος
Τα αδέλφια του: Παναγιώτης και Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, Διονύσιος και Ελένη Πολυχρονοπούλου
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
--------------
