Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα, σπίτια είναι έτοιμα να καταρρεύσουν - ΦΩΤΟ

Σε τουλάχιστον έξι επικίνδυνα σημεία στα Τζουμέρκα επικεντρώνονται οι προσπάθειες των συνεργείων της Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να αποφευχθούν ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές και να αποτραπεί ο κίνδυνος να απειληθούν ζωές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Άγναντα, όπου έχει σπάσει ένα μεγάλο τοιχίο αντιστήριξης με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι από χώμα και άλλα φερτά υλικά να κατακλύσουν γειτονιές του χωριού, δρόμοι να έχουν καταστραφεί και σπίτι να απειλούνται άμεσα, την ίδια ώρα που μια μεγάλη κατολίσθηση κάνει το χωριό να φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα».

Όπως είπε στο protothema.gr ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, συνεργεία της Περιφέρειας έχουν «κόψει» τη φορά των υδάτων προς τα χωριά των Τζουμέρκων, ενώ παράλληλα ειδικοί γεωλόγοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή με πρώτο στόχο να γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε να αποτραπούν νέες καταστροφές. Σημειώνεται ότι στην περιοχή των Τζουμέρκων και στα Γιάννενα βρέχει καταρρακτωδώς από την περασμένη Παρασκευή