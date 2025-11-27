Αμφιλοχία: Φούσκωσε ρέμα από την κακοκαιρία, κατεβάζει τεράστιες ποσότητες νερού στον Αμβρακικό - Δείτε βίντεο

Σημαντικές ποσότητες νερού κατεβάζει το ρέμα Αγγέλω, κοντά στην Αμφιλοχία, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή έχει ήδη αρχίσει να αφήνει έντονο αποτύπωμα στο υδρογραφικό δίκτυο.

Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση της στάθμης του ρέματος, με αποτέλεσμα μεγάλοι όγκοι νερού να κινούνται με ταχύτητα προς τον Αμβρακικό κόλπο και να εκβάλλουν με ορμή σε αυτόν.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται από την τοπική ιστοσελίδα Agriniopress, με τα ορμητικά λασπόνερα να κατεβαίνουν από το ρέμα, είναι ενδεικτικές της έντασης του φαινομένου. Το νερό έχει αποκτήσει καφέ απόχρωση από τις φερτές ύλες, ενώ η δύναμη της ροής αποτυπώνει την πίεση που δέχεται το δίκτυο των μικρών ρεμάτων και χειμάρρων στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Δείτε βίντεο: