Πάτρα: Αυτό είναι το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων- Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Το εορταστικό ωράριο που προτείνεται από τον Εμπορικό Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2025–2026 διαμορφώνεται ως εξής, με στόχο να εξυπηρετηθεί καλύτερα το καταναλωτικό κοινό αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες της πόλης να αξιοποιήσουν την αυξημένη αγοραστική κίνηση των ημερών.

Παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς οι ώρες λειτουργίας επεκτείνονται ώστε οι καταναλωτές να κάνουν άνετα τις τελευταίες τους αγορές.

Το προτεινόμενο ωράριο αποσκοπεί στη στήριξη της τοπικής αγοράς σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον εμπορικό κόσμο, με τη διοίκηση του Συλλόγου να τονίζει τη σημασία της τήρησης των κανόνων και της εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.