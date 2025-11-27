Φθιώτιδα: Ο 50χρονος που πέθανε από μέλισσα είχε τροχαίο πριν φτάσει στο φαρμακείο

Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό του Δομοκού Φθιώτιδας, όταν 50χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από αλλεργική αντίδραση ύστερα από τσίμπημα μέλισσας.

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει μαζί με παρέα φίλων του για κυνήγι σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού, όταν τον τσίμπησε μέλισσα στο αυτί. Ο ίδιος γνωρίζοντας πως είχε αλλεργία έσπευσε άμεσα να πάει στο αυτοκίνητό του και να αναζητήσει το κοντινότερο φαρμακείο για ένεση αδρεναλίνης, όπως αναφέρει το Lamia Report.gr.

Ωστόσο, πιθανότατα λόγω και των συμπτωμάτων από το τσίμπημα αλλά και από την αγωνία του να προλάβει να φτάσει εγκαίρως στο φαρμακείο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσκρούοντας σε ανάχωμα βγήκε εκτός πορείας.

Άτομο από την παρέα τον ακολούθησε με δικό του όχημα προκειμένου να βεβαιωθεί πως είναι καλά, τον εντόπισε ενώ είχε ακόμα τις αισθήσεις του και τον μετέφερε σε φαρμακείο όπου προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες ωστόσο η κατάστασή του ήταν ήδη πολύ σοβαρή.

Συγχρόνως είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού, που έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης ήταν άκαρπες. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το ΑΤ Δομοκού, που προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο να χάσει τη ζωή του.