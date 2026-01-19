Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Εντοπίστηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες

Οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια του εκτροχιασμού της υπερταχείας την Κυριακή στην Ισπανία, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους, εντόπισαν σπασμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια προσέκρουσαν σε διερχόμενο τρένο από το αντίθετο ρεύμα, παρασύροντάς το εκτός γραμμής. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης.

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Οι προειδοποιήσεις και τα ερωτήματα για τα αίτια

Οι τεχνικοί που βρίσκονταν στο σημείο και εξέταζαν τις ράγες εντόπισαν φθορά στον σύνδεσμο μεταξύ των τμημάτων της σιδηροτροχιάς, ενώ εκτίμησαν ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, ανέφερε η ίδια πηγή.

Διαπίστωσαν επίσης ότι ο ελαττωματικός σύνδεσμος δημιουργούσε κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας, το οποίο μεγάλωνε όσο τα τρένα συνέχιζαν να κινούνται πάνω στη γραμμή.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω της «ευαισθησίας» της υπόθεσης, ανέφερε ότι οι τεχνικοί θεωρούν πως ο προβληματικός σύνδεσμος αποτελεί το βασικό στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτίων του δυστυχήματος.

Η ισπανική επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Τα αρχικά ευρήματα

Τα πρώτα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, τα οποία εκμεταλλεύεται η ισπανική εταιρεία Iryo, πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, όμως το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας μαζί του το έβδομο και το έκτο, ανέφερε πηγή που επικαλείται το Reuters.

Η Iryo είναι ιδιωτικός πάροχος, με πλειοψηφικό μέτοχο τον ιταλικό, κρατικά ελεγχόμενο, σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato.

Η ίδια πηγή παρέπεμψε σε φωτογραφία που αποτυπώνει το κενό στην κατακόρυφη ράγα, ντοκουμέντο που περιλαμβάνεται και σε υλικό που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης από την ισπανική χωροφυλακή.

Στην περιοχή γίνεται ενδελεχής έρευνα από τη σήμανση ενώ φωτογραφίζεται και από ειδικούς επιθεωρητές.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών Οσκαρ Πουέντε ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που επισκέφθηκαν τον τόπο της τραγωδίας τη Δευτέρα το πρωί. Ο Σάντσεθ ακύρωσε το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας μετά το ατύχημα.

Ο Πουέντε δήλωσε ότι το τρένο της Iryo ήταν σχετικά καινούργιο, σχεδόν τεσσάρων ετών, και ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο.

Ο κατασκευαστής του τρένου, η Hitachi Rail, είχε προβεί σε επιθεώρηση του συρμού στις 15 Ιανουαρίου στο πλαίσιο τακτικής συντήρησης και δεν εντόπισε καμία ανωμαλία, ανέφερε η ίδια πηγή στο Reuters.

Το τρένο είναι τύπου Frecciarossa 1000, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας.