Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα - «Θα μάθουμε την αλήθεια» λέει ο Σάντσεθ

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα (19.01.2026) ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο τρένων, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια για τη σύγκρουση των τρένων», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια». Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα

Υπενθυμίζεται ότι, τουλάχιστον 39 είναι οι νεκροί, 33 οι αγνοούμενοι και πάνω από 100 οι τραυματίες, από τους οποίους οι 43 νοσηλεύονται – ανάμεσά τους και 4 παιδιά – και 12 άτομα παραμένουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας) την Κυριακή, περίπου μία ώρα αφότου ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση αναχώρησε από τη Μάλαγα με προορισμό τη Μαδρίτη.

Το τρένο εκτροχιάστηκε με τα βαγόνια του να πέφτουν πάνω σε άλλο τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, σε άλλη γραμμή, και εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί και το δεύτερο τρένο.