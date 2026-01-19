Ενεργοποίηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταστημάτων Οπτικών Ειδών από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, προχώρησε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στην ενεργοποίηση της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου Καταστημάτων Οπτικών Ειδών.

Κατά τη συνάντηση εργασίας καθορίστηκε το πλαίσιο ενεργειών και η ιεράρχηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων οπτικών ειδών στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας υπενθυμίζει ότι:

· Η πώληση οπτικών ειδών επιτρέπεται αποκλειστικά από καταστήματα που διαθέτουν τη νόμιμη βεβαίωση λειτουργίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

· Η φυσική παρουσία αδειούχου οπτικού επιστημονικά υπευθύνου, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 971/1979, Ν. 5161/2024, Ν. 3661/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).

· Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οπτικά είδη χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας οφείλουν να αποσύρουν άμεσα τα προϊόντα αυτά ή να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες νόμιμης αδειοδότησης.

Η ορθή και ασφαλής διάθεση οπτικών ειδών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την υγεία των πολιτών. Η εμπορία γυαλιών οράσεως, φακών επαφής ή συναφών προϊόντων χωρίς την παρουσία εξειδικευμένου και αδειοδοτημένου επαγγελματία ενέχει κινδύνους για την οπτική υγεία, όπως λανθασμένη επιλογή βαθμών, ακατάλληλη εφαρμογή φακών και επιδείνωση υπαρχουσών οφθαλμικών προβλημάτων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ενισχύοντας το πλαίσιο ελέγχων και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.

*Στη συνάντηση συμμετείχαν, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Γεωργία Πλώτα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Δημήτριος Δανίκας, η Προϊσταμένη του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ελένη Αθανάτου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Ευάγγελος Παπαδόπουλος.

Εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου Καταστημάτων Οπτικών Ειδών, συμμετείχαν, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Οπτικών-Οπτομετρών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, Παναγιώτα Αγγελοπούλου, ο Πρόεδρος Συλλόγου Οπτικών-Οπτομετρών Ν. Αχαΐας (Σ.Ο.Ο.Ν.Α.), Ιωάννης Καραμούζης, η Οπτικός – Οπτομέτρης, Ελένη Πισμοπούλου, η Αναστασία Σταματοπούλου και η Μαρία Μπαράκου, Πολιτικοί Μηχανικοί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων.