Οι ΣΦήΓΚΕΣ παρουσιάζουν: «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»- Το πρώτο τους σποτάκι

Μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη γέλιο, μουσική και απρόβλεπτες ανατροπές ετοιμάζονται να παρουσιάσουν οι ΣΦήγΚΕΣ στο Θέατρο Πάνθεον, από τις 5 έως τις 9 Φεβρουαρίου.

Η θεατρική ομάδα επιστρέφει στη σκηνή με μια παράσταση υψηλής ενέργειας, που υπόσχεται να παρασύρει το κοινό σε μια εκρηκτική θεατρική εμπειρία, συνδυάζοντας χιούμορ, ρυθμό και ζωντανή αλληλεπίδραση με τους θεατές.

Ήδη, το πρώτο ραδιοφωνικό σποτ της παράστασης κυκλοφόρησε, δίνοντας μια γεύση από το κλίμα και το ύφος της παραγωγής και προετοιμάζοντας το κοινό για όσα θα ακολουθήσουν στη σκηνή.

Με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ, οι ΣΦήγΚΕΣ παίζουν με το γνωστό σύνθημα και το προσαρμόζουν στη θεατρική πράξη:

«Γιατί κάποιοι το προτιμούν ξανθό… στο θέατρο όμως, το προτιμούν ζωντανό!»