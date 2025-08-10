Έπεσε ασανσέρ στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» - Από θαύμα γλίτωσε εργαζόμενη

Τελευταία στιγμή σώθηκε εργαζόμενη, σύμφωνα με καταγγελία, στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Αθήνας, όταν το ασανσέρ έκανε ελεύθερη πτώση από τον 3ο όροφο.

Το περιστατικό κατήγγειλε ο επιμελητής Α ακτινολογίας του Νοσοκομείου και μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων, Χρίστος Αργύρης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, «Τεχνολόγος του ακτινολογικου τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 – δηλαδή αυτό με τις περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, την ΜΕΘ και πάνω από όλα το ΤΕΠ – προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξηλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο».

Το γεγονός επιβεβαίωσαν πηγές του νοσοκομείου ενώ σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκου, υπάρχουν όλα τα πιστοποιητικά ελέγχου και ασφαλείας του ασανσέρ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Ιανουαρίου είχε πέσει ασανσέρ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταύρος» και είχαν τραυματιστεί 4 άτομα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Ιανουαρίου, είχε πέσει ασανσέρ στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».