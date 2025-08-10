Μυτιλήνη: Αισθητός ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Δεν υπάρχουν ζημιές

Αισθητός σε όλη τη Λέσβο έγινε ο ισχυρός σεισμός έντασης 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με τούρκους σεισμολόγους, σήμερα στις 7 και 53 το βράδυ.

Ο σεισμός που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν έντασης 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Λέσβο ως ισχυρός και με διάρκεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

Επίκεντρο του σεισμού ήταν στην Επαρχία Σίντζιρτζι στο νότιο άκρο του Νομού του Μπαλίκεσιρ στα όρια με το Νομό της Μαγνησίας, 133 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την πόλη της Μυτιλήνης. Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ έχουν γίνει σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων. Η περιοχή του Σίντζιρτζι είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.