Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μυτιλήνη: Αισθητός ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Δεν υπάρχουν ζημιές

Μυτιλήνη: Αισθητός ο σεισμός των 6,1 Ρίχ...

Ο σεισμός που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν έντασης 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Λέσβο ως ισχυρός και με διάρκεια

Αισθητός σε όλη τη Λέσβο έγινε ο ισχυρός σεισμός έντασης 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με τούρκους σεισμολόγους, σήμερα στις 7 και 53 το βράδυ.

Ο σεισμός που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν έντασης 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητός στη Λέσβο ως ισχυρός και με διάρκεια. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

Επίκεντρο του σεισμού ήταν στην Επαρχία Σίντζιρτζι στο νότιο άκρο του Νομού του Μπαλίκεσιρ στα όρια με το Νομό της Μαγνησίας, 133 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την πόλη της Μυτιλήνης. Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ έχουν γίνει σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων. Η περιοχή του Σίντζιρτζι είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Ειδήσεις Τώρα

Έπεσε ασανσέρ στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» - Από θαύμα γλίτωσε εργαζόμενη

Αχαΐα: Βρέθηκε πτώμα στη Λακκόπετρα

Πάτρα: Έπεσαν σοβάδες στο κέντρο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σεισμός Τουρκία Λέσβος

Ειδήσεις