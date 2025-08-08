e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών έως τις 14 Αυγούστου

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές θα πληρώσουν από τη Δευτέρα, 11 έως τις 14 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 54.846 δικαιούχους.

Σε αυτούς θα καταβληθούν συνολικά 50.761.000 ευρώ. Αναλυτικά

1.Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

Στις 14 Αυγούστου 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).

Από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».