Αραχωβίτικα: Ναυαγοσώστης έσωσε δύο γυναίκες που κινδύνευσαν

Δύο γυναίκες άρχισαν να καλούν σε βοήθεια

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα, γύρω στις 6 το απόγευμα, στα Αραχωβίτικα όταν δύο γυναίκες κινδύνευσαν στη θάλασσα και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Οι δύο γυναίκες είχαν απομακρυνθεί  από την ακτή παρασυρόμενες από ρεύμα Σήκωσαν χέρι ψηλά και φώναζαν.

Αμεσα ο ναυαγοσώστης της παραλίας βούτηξε στη θάλασσα και μαζί του και ένας νεαρός με SUP και κατάφερε να βγάλει τις γυναίκες στη στεριά.

