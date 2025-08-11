Τουρκία: Νέα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού – Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν

Τουλάχιστον 16 κτίρια κατέρρευσαν
Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το βράδυ της Κυριακής την περιοχή Μπαλίκεσιρ, δυτικά της Τουρκίας και έγινε αισθητός σε Λέσβο και Χίο.
Ένας «ηλικιωμένος 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα» αφού ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ (σ.σ. Κάρσεαι στα αρχαία ελληνικά) λίγη ώρα μετά τον σεισμό. «Δόξα τω Θεώ, κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός της Τουρκίας.
Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, δεκαέξι κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.
Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.
«Με ακούει κανείς;» κραύγαζαν διασώστες προτού αφουγκραστούν για επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.
Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).
Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.
Στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, πάντα σύμφωνα με το AFAD.
Λέκκας: Σε δευτερεύονται ρήγματα ο σεισμός, δεν πρέπει να ανησυχούμε
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα «ο σεισμός έγινε σε δευτερεύοντα ρήγματα και γι' αυτό δεν θα πρέπει να ανησυχούμε».
«Ήταν μεγάλος σεισμός, δεν εκδηλώθηκε, όμως, πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας που περνάει από την Κωνσταντινούπολη ούτε σε άλλη τεκτονική δομή μεγάλη που να μπορεί να επηρεάσει τον ελλαδικό χώρο. Τα ρήγματα αυτά έχουν διεύθυνση ΒΑ και ΒΔ, είναι χιαστί μικρά ρήγματα που έχουν προέλθει από τις μεγάλες τεκτονικές δομές» πρόσθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Όπως εξήγησε «αυτά τα ρήγματα δίνουν σεισμούς αυτού του μεγέθους, δεν δίνουν μεγαλύτερους, είναι ο κύριος σεισμός και προκαλεί ζημιές σε μικρή απόσταση της τάξεως των 10-20 χλμ.».
