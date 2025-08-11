Τουρκία: Νέα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού – Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν

Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το βράδυ της Κυριακής την περιοχή Μπαλίκεσιρ, δυτικά της Τουρκίας και έγινε αισθητός σε Λέσβο και Χίο.

Ένας «ηλικιωμένος 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα» αφού ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ (σ.σ. Κάρσεαι στα αρχαία ελληνικά) λίγη ώρα μετά τον σεισμό. «Δόξα τω Θεώ, κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός της Τουρκίας.

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, δεκαέξι κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.