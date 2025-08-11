Σεισμός στην Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί και τουλάχιστον 2 αγνοούμενοι

Εκατοντάδες μετασεισμοί ακολούθησαν του σεισμού των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (10.8.2025) στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην περιοχή Σιντιργκί του Μπαλικεσίρ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 237 μετασεισμοί σημειώθηκαν μέχρι το πρωί της Δευτέρας – 10 εκ των οποίων ήταν άνω των 4 Ρίχτερ – με επίκεντρο την ίδια περιοχή της Τουρκίας.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώθηκε με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς δεκάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί.

Διασώστες εξακολουθούν να ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμμια, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τουλάχιστον δύο άτομα αγνοούνται.