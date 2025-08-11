Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

«Βρυχάται» η Αίτνα: Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου

Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων

Καπνούς και λάβα ξεκίνησε να βγάζει, για ακόμη μία φορά η Αίτνα. Η νέα έκρηξη στο πασίγνωστο ηφαίστειο της Σικελίας, προκάλεσε τη δημιουργία ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων.

Τα πλάνα από το σημείο είναι εντυπωσιακά.

Η ροή λάβας κατευθύνεται προς τον νότο, επιβεβαίωσε το Παρατηρητήριο της Αίτνας, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV). Μετά τη νέα έκρηξη, το προσωπικό του Ινστιτούτου ξεκίνησε τις απαραίτητες μετρήσεις για να αξιολογήσει την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

REUTERS/Giuseppe Di Stefano

REUTERS/Giuseppe Di Stefano

REUTERS/Giuseppe Di Stefano

REUTERS/Giuseppe Di Stefano

Σχετικά με την σεισμική δραστηριότητα, δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές. Οι μικροί και συχνοί σεισμοί όπου προκαλούνται από την μετακίνηση μάγματος και αερίων μέσα στο ηφαίστειο (ηφαιστειακό τρέμο) εντοπίζονται σε ύψος 2.800 μέτρων, μεταξύ του κρατήρα Voragine και του βορειοανατολικού κρατήρα Nord-Est.

Λόγω της κατάστασης, το τμήμα του Ινστιτούτου που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή, εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό.

REUTERS/Giuseppe Di Stefano

REUTERS/Giuseppe Di Stefano

REUTERS/Giuseppe Di Stefano

REUTERS/Giuseppe Di Stefano

Το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό αλλά οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, εάν χρειαστεί.

Ειδήσεις Τώρα

Τουρκία: Νέα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού – Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν

Καλιφόρνια: Η στιγμή που κλέφτες αδειάζουν κατάστημα από κούκλες Labubu αξίας χιλιάδων δολαρίων

Αραχωβίτικα: Αυτός είναι ο νεαρός ναυαγοσώστης που έσωσε δύο γυναίκες από πνιγμό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αίτνα Ηφαίστειο Σικελία

Ειδήσεις