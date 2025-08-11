«Βρυχάται» η Αίτνα: Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου

Καπνούς και λάβα ξεκίνησε να βγάζει, για ακόμη μία φορά η Αίτνα. Η νέα έκρηξη στο πασίγνωστο ηφαίστειο της Σικελίας, προκάλεσε τη δημιουργία ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων.

Τα πλάνα από το σημείο είναι εντυπωσιακά.

Η ροή λάβας κατευθύνεται προς τον νότο, επιβεβαίωσε το Παρατηρητήριο της Αίτνας, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV). Μετά τη νέα έκρηξη, το προσωπικό του Ινστιτούτου ξεκίνησε τις απαραίτητες μετρήσεις για να αξιολογήσει την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.