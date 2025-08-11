Καλιφόρνια: Η στιγμή που κλέφτες αδειάζουν κατάστημα από κούκλες Labubu αξίας χιλιάδων δολαρίων

Πλάνα από την κλοπή με λεία κούκλες Labubu αξίας χιλιάδων δολαρίων που σημειώθηκε στην Καλιφόρνια δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στα πλάνα φαίνονται οι μασκοφόροι ληστές να αδειάζουν τα ράφια του καταστήματος στην περιοχή Λα Πουέντε, ανατολικά του Λος Άντζελες, την περασμένη Τετάρτη.

Το τοπικό γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι η διάρρηξη σημειώθηκε στις 1:29 τα ξημερώματα της Τετάρτης και πως η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποίησαν όχημα, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο λίγο αργότερα.