Αραχωβίτικα: Αυτός είναι ο νεαρός ναυαγοσώστης που έσωσε δύο γυναίκες από πνιγμό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής, γύρω στις 18:00, στην παραλία των Αραχωβιτίκων Πατρών, όταν δύο γυναίκες κινδύνευσαν να πνιγούν.

Η μία, ηλικίας περίπου 50 ετών, και η άλλη νεότερη, παρασύρθηκαν από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και απομακρύνθηκαν πάνω από 50 μέτρα από την ακτή, καλώντας απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Ο ναυαγοσώστης της περιοχής, Φίλιππος Αντίοχος, αντέδρασε άμεσα. Με ταχύτατες κινήσεις βούτηξε στη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα ένας νεαρός με SUP έσπευσε να συνδράμει. Ο Αντίοχος, αξιοποιώντας την εμπειρία και τον εξοπλισμό του, κατάφερε να προσεγγίσει τις δύο γυναίκες και, με τη βοήθεια της σανίδας, να τις οδηγήσει με ασφάλεια στην ακτή.

Χάρη στην έγκαιρη και αποφασιστική παρέμβασή του, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και οι δύο λουόμενες είναι καλά στην υγεία τους.