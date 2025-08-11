Νέα εποχή στις συναλλαγές στα ΑΤΜ από σήμερα: Δωρεάν οι αναλήψεις μετρητών - Πλαφόν στις χρεώσεις από μηχανήματα τρίτων παρόχων

Καταργούνται πλήρως από σήμερα οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών

Ενώ παράλληλα, με βάση τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Συγκεκριμένα, με βάση την επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ, από σήμερα ισχύουν τα εξής στις χρεώσεις, για τις συναλλαγές που γίνονται στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ):

1. Για αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ:

- κατοχυρώνεται νομοθετικά πλέον, ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει στο μέλλον τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών

- μηδενίζονται οι προμήθειες μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ. Δηλαδή σε όποια ελληνική τράπεζα κι αν είναι κάποιος πελάτης, δεν θα έχει χρέωση, σαν να ήταν πελάτης της τράπεζας στης οποίας το ΑΤΜ εξυπηρετείται.

- αν το ΑΤΜ ανήκει σε εταιρία που δεν είναι τράπεζα («τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών») μπαίνει πλαφόν χρέωσης έως 1,50 ευρώ -το πολύ- για αναλήψεις από ΑΤΜ σε όλη τη χώρα

- χωρίς χρέωση θα γίνονται οι αναλήψεις ακόμα και στα ΑΤΜ που δεν ανήκουν σε τράπεζες αλλά σε άλλες εταιρίες (τρίτοι πάροχοι), εν και εφόσον υπάρχει -άμεση ή έμμεση- μετοχική σύνδεση αυτής, με την Τράπεζα του πελάτη. Δηλαδή η συναλλαγή γίνεται δωρεάν, αλλά μόνον ο πολίτης είναι πελάτης στην ίδια τράπεζα συνδέεται με τον «τρίτο πάροχο» του ΑΤΜ

- καταργούνται χρεώσεις για όλους τους πολίτες, ασχέτως σε ποιον ανήκει το ΑΤΜ (τράπεζα ή τρίτο πάροχο) αν και εφόσον είναι το μοναδικό στην περιοχή (δημοτική κοινότητα). Δηλαδή σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί ένα μόνο ένα μηχάνημα αναλήψεων, δεν έχει σημασία αν ανήκει σε τράπεζα ή όχι, αλλά απαλλάσσεται από χρεώσεις και προμήθειες κάθε ανάληψη.

2. Για ερώτηση υπολοίπου: θα γίνεται δωρεάν για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ

3. Για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους: ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ, όπως ισχύει και με τις χρεώσεις των τραπεζών

Χρεώσεις τέλος

Η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, δίνοντας ελάχιστη περίοδο προσαρμογής των μηχανημάτων αναλήψεων στις νέες χρεώσεις, προκειμένου να επωφεληθούν το συντομότερο δυνατόν οι πολίτες, ειδικά την περίοδο των μετακινήσεών τους το καλοκαίρι.

Αφορμή βέβαια, αποτέλεσε ο αιφνιδιασμός χρεώσεων που υπέστησαν προ μηνός οι πολίτες. Το αποτέλεσμα ήταν Από ότι από σήμερα, όλοι οι Έλληνες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών, ασχέτως σε ποιαν είναι οι ίδιοι πελάτες.