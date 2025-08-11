Back to Top
Πάτρα: Τροχαίο στην Παπαφλέσσα- Δικυκλιστής τραυματίστηκε στις γραμμές του προαστιακού

Οδηγός δικύκλου ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 11 Αυγούστου 2025, επί της οδού Παπαφλέσσα στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός δικυκλιστή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ανετράπη και κατέληξε στις γραμμές του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Οδός Παπαφλέσσα

Ειδήσεις