Δυτική Ελλάδα: Το Super Yacht LAUREN L στον Αστακό

Το υπερπολυτελές Super Yacht LAUREN L βρήκε λιμάνι στον Αστακό, με το μεγάλο του εκτόπισμα να εντυπωσιάζει όσους είχαν την ευκαιρία να το αντικρίσουν.

Η παρουσία του επιβλητικού super yacht, με μήκος 90 μέτρων και πλάτος περίπου 15 μέτρων, προκάλεσε το ενδιαφέρον κατοίκων και παραθεριστών.

Η άφιξη του γιοτ συνοδεύτηκε από ατμόσφαιρα μυστηρίου, καθώς παραμένει άγνωστη η ταυτότητα των επιβατών του.

Ο Χρήστος Μπόνης μάλιστα το αποθανάτισε σε φωτογραφικά «κλικ», ομολογουμένως εντυπωσιακά.