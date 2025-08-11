Δυτική Ελλάδα: Το Super Yacht LAUREN L στον Αστακό

Δείτε ΦΩΤΟ
Το υπερπολυτελές Super Yacht LAUREN L βρήκε λιμάνι στον Αστακό, με το μεγάλο του εκτόπισμα να εντυπωσιάζει όσους είχαν την ευκαιρία να το αντικρίσουν.
Η παρουσία του επιβλητικού super yacht, με μήκος 90 μέτρων και πλάτος περίπου 15 μέτρων, προκάλεσε το ενδιαφέρον κατοίκων και παραθεριστών.
Η άφιξη του γιοτ συνοδεύτηκε από ατμόσφαιρα μυστηρίου, καθώς παραμένει άγνωστη η ταυτότητα των επιβατών του.
Ο Χρήστος Μπόνης μάλιστα το αποθανάτισε σε φωτογραφικά «κλικ», ομολογουμένως εντυπωσιακά.
Το LAUREN L ανήκει στον Ουκρανό μεγιστάνα Ιγκόρ Κολομόισκι, μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες και ισχυρές προσωπικότητες της ουκρανικής πολιτικής και οικονομικής σκηνής. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το γιοτ υπενοικιάζεται σε όσους επιθυμούν να ζήσουν λίγες ημέρες πολυτέλειας εν πλω, η ιδιοκτησία του προσδίδει στο σκάφος μια επιπλέον αύρα μυστηρίου και λάμψης.
Ο Κολομόισκι γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1963 στο Ντνίπρο (πρώην Ντνιεπροπετρόβσκ) της Ουκρανίας, προερχόμενος από οικογένεια εβραϊκής καταγωγής. Σπούδασε μηχανικός στο Ινστιτούτο Μεταλλουργίας Ντνιεπροπετρόβσκ και στη συνέχεια ανέπτυξε πλούσια επιχειρηματική δράση.
Είναι συνιδρυτής και βασικός μέτοχος του ομίλου Privat Group, ενός από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά κονσόρτσια της Ουκρανίας, με δραστηριότητες που εκτείνονται στην ενέργεια, τη μεταλλουργία, τα πετρελαιοειδή και τα μέσα ενημέρωσης. Το σημαντικότερο περιουσιακό του στοιχείο υπήρξε η PrivatBank, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η οποία ωστόσο εθνικοποιήθηκε το 2016, μετά την αποκάλυψη οικονομικής “τρύπας” άνω των 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ουκρανικό κράτος.
