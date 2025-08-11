Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Σκλαβούνος

Ήταν μέλος του Συλλόγου Κωφών Πάτρας
Θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον Σύλλογο Κωφών Πάτρας προκαλεί η είδηση του θανάτου του Ανδρέα Σκλαβούνου.
Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, μετά από σύντομη αλλά δύσκολη μάχη με την ασθένειά του.
Την είδηση έκανε γνωστή ο γνωστός συνδικαλιστής κωφός, Ανδρέας Ρήγας, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ενός αγαπητού μέλους της κοινότητας των κωφών.
