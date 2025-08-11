Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κάτω Αχαΐα: Απείλησε με όπλο αστυνομικούς

Κάτω Αχαΐα: Απείλησε με όπλο αστυνομικούς

Δύο αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας εντόπισαν 32χρονο με όπλο σε καφε-μπαρ

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κάτω Αχαΐα, όταν 32χρονος οπλοφόρος απείλησε δύο αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί διασκέδαζαν σε καφε-μπαρ της περιοχής όταν αντιλήφθηκαν πως ένας από τους θαμώνες έφερε μαζί του όπλο. Αποφάσισαν να μην τον προσεγγίσουν άμεσα, αλλά να τον παρακολουθήσουν μόλις αποχωρήσει από το κατάστημα, ενημερώνοντας παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 32χρονος αντιλήφθηκε πως παρακολουθείτο, έβγαλε το πιστόλι και απείλησε τους αστυνομικούς, πριν τραπεί σε φυγή. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Δυνατά μελτέμια και θερμοκρασία στους 41 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Τρίτη

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα - Πού θα απαγορεύεται η κυκλοφορία

Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κάτω Αχαΐα Πυροβολισμοί

Ειδήσεις