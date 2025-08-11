Κάτω Αχαΐα: Απείλησε με όπλο αστυνομικούς

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κάτω Αχαΐα, όταν 32χρονος οπλοφόρος απείλησε δύο αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί διασκέδαζαν σε καφε-μπαρ της περιοχής όταν αντιλήφθηκαν πως ένας από τους θαμώνες έφερε μαζί του όπλο. Αποφάσισαν να μην τον προσεγγίσουν άμεσα, αλλά να τον παρακολουθήσουν μόλις αποχωρήσει από το κατάστημα, ενημερώνοντας παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 32χρονος αντιλήφθηκε πως παρακολουθείτο, έβγαλε το πιστόλι και απείλησε τους αστυνομικούς, πριν τραπεί σε φυγή. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε εξέλιξη.