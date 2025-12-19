Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτά είναι τα πρόσωπα που κατήγγειλε στο Τμήμα Εκβιαστών

Ο γνωστός τραγουδιστής προχώρησε σε προφορική καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών πριν από τρεις ημέρες, όπου κατήγγειλε 3 πρόσωπα.

Πρόκειται για τον επιχειρηματία του νυχτερινού κέντρου, την αδερφή του επιχειρηματία και τον γαμπρό του επιχειρηματία.

Τα πρόσωπα αυτά κλήθηκαν από το Τμήμα Εκβιαστών για να δώσουν εξηγήσεις, εκ των οποίων εμφανίστηκαν ο γαμπρός και η αδερφή του επιχειρηματία.

«Δεν εκβιάσαμε ποτέ τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ζητήσαμε τα χρήματά μας πίσω και τίποτα παραπάνω», κατέθεσαν.

«Επέστρεψε την προκαταβολή, απομένουν άλλα 200.000 ευρώ»

Από την πλευρά του ο επιχειρηματίας ανέφερε πως είχε κλείσει συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη σεζόν 2025-2026, όμως ο τραγουδιστής αθέτησε τη συμφωνία και η συνεργασία δεν πραγματοποιήθηκε.

Από τα χρήματα που έλαβε, ο τραγουδιστής επέστρεψε την προκαταβολή, όπως λέει ο επιχειρηματίας, και υπάρχει οφειλή ύψους 200.000 ευρώ.