«Καμίνι» την Κυριακή η Δυτική Ελλάδα – Σάρωσε στις υψηλότερες θερμοκρασίες της χώρας

Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία κατέγραψαν πέντε από τις οκτώ κορυφαίες θερμοκρασίες της χθεσινής ημέρας
Η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε χθες στην κορυφή του… θερμόμετρου, καθώς στις οκτώ υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα, οι πέντε σημειώθηκαν σε περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών, οι περιοχές αυτές αναδείχθηκαν «πρωταθλήτριες ζέστης», επιβεβαιώνοντας την έντονη θερμική καταπόνηση που επικράτησε στη Δυτική Ελλάδα. Ο σχετικός πίνακας με τις θερμοκρασίες αποτυπώνει την ένταση του φαινομένου.
