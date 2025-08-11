Θεσσαλονίκη: Παρέα νεαρών βούτηξε στον Θερμαϊκό και άφησε άφωνους τους περαστικούς

Το απόγευμα της Κυριακής, μια ομάδα νέων αποφάσισε να αψηφήσει τα παραξενεμένα βλέμματα των περαστικών και να βουτήξει στα νερά του Θερμαϊκού, σε απόσταση αναπνοής από τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

Το σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με ορισμένους χρήστες να το βλέπουν ως ένδειξη αυθορμητισμού και άλλους να εκφράζουν προβληματισμό για την καθαρότητα των νερών.