Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ορατή από την Πάτρα η πυρκαγιά στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας- ΦΩΤΟ

Ορατή από την Πάτρα η πυρκαγιά στο Ευηνο...

Η δύση του ηλίου με φόντο τον καπνό από τη φωτιά στο Ευηνοχώρι

Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές εικόνες καταγράφονται από την Πάτρα, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας είναι ορατή ακόμη και από την απέναντι πλευρά του Πατραϊκού κόλπου.

Η σημερινή δύση του ηλίου στην Πάτρα "συνοδεύτηκε" από τους πυκνούς καπνούς οι οποίοι διακρίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα. Το μέτωπο της φωτιάς φαίνεται να παραμένει ενεργό, με τις φλόγες να απειλούν αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την πυρκαγιά.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε 47χρονος στην οικία του στο Μιντιλόγλι

Τραμπ: «Θα ξέρω μέσα σε δύο λεπτά αν μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία με τον Πούτιν»

Τραμπ: Θέτει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την Αστυνομία της Ουάσινγκτον και στέλνει Εθνοφρουρά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Αιτωλοακαρνανία

Ειδήσεις