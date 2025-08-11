Ορατή από την Πάτρα η πυρκαγιά στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας- ΦΩΤΟ

Εντυπωσιακές αλλά και ανησυχητικές εικόνες καταγράφονται από την Πάτρα, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας είναι ορατή ακόμη και από την απέναντι πλευρά του Πατραϊκού κόλπου.

Η σημερινή δύση του ηλίου στην Πάτρα "συνοδεύτηκε" από τους πυκνούς καπνούς οι οποίοι διακρίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα. Το μέτωπο της φωτιάς φαίνεται να παραμένει ενεργό, με τις φλόγες να απειλούν αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την πυρκαγιά.