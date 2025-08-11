Τραμπ: «Θα ξέρω μέσα σε δύο λεπτά αν μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία με τον Πούτιν»

Την ευκαιρία να αναφερθεί και στην πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα (αν και ο ίδιος στις δηλώσεις του είπε πως θα πάει... στη Ρωσία) τον Δεκαπενταύγουστο, είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των ανακοινώσεων που έκανε για την Ουάσινγκτον.

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού χαρακτήρισε «προκαταρκτική» τη συνάντησή του με τον Πούτιν, είπε πως θα καταλάβει άμεσα αν θα καταλήξει σε κάποια συμφωνία με τον Ρώσο και δήλωσε σίγουρος πως θα τον βάλει «σε ένα δωμάτιο με τον Ζελένσκι» για να «λυθεί» το ζήτημα της Ουκρανίας.

Σχολιάζοντας την πιθανή συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου στο ραντεβού της Παρασκευής, είπε πως είναι πιθανή, αν και ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η παρουσία του θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «δεν ήταν μέρος της διαδικασίας» μέχρι στιγμής, προσθέτοντας ότι ο Ζελένσκι έχει συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις τα τελευταία 3,5 χρόνια, χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. «Μπορεί να πάει, αλλά έχει πάει σε πολλές συναντήσεις. Έχει περάσει τρία και μισό χρόνια χωρίς να γίνει κάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο Τραμπ τόνισε ότι θα γνωρίζει αμέσως αν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. «Θα έχουμε μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και, πιθανότατα στα πρώτα δύο λεπτά, θα ξέρω ακριβώς αν μπορεί να γίνει συμφωνία», είπε με αυτοπεποίθηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς ακριβώς θα γνωρίζει αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Επειδή αυτό είναι αυτό που κάνω. Κάνω συμφωνίες».

«Θα μιλήσω με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα του πω: "Πρέπει να σταματήσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον σταματήσεις". Και δεν θα με πειράξει» είπε και συνέχισε: «Αυτή θα είναι ουσιαστικά μια συνάντηση για να συμπληρωθούν τα κενά». Παράλληλα, ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ήταν αυτός που «τον προσκάλεσε να συμμετάσχει» σε μια πιθανή επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. «Πιστεύω ότι θέλει να την τερματίσει».

Αργότερα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θεωρεί αναγκαία μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι. «Στο τέλος, θα βάλω και τους δύο σε ένα δωμάτιο. Θα είμαι εκεί, ή δεν θα είμαι εκεί, και πιστεύω ότι θα λυθεί», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί προσωπικά στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.

Παρά τις φιλόδοξες δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να μειώνει τις προσδοκίες του για την επερχόμενη συνάντηση. «Περιμένω να έχω μια συνάντηση με τον Πούτιν που πιστεύω ότι θα είναι καλή, αλλά ίσως να είναι και κακή», πρόσθεσε.

Ακόμη, παραδέχτηκε ότι μετά από τη συνάντηση αυτή, μπορεί να αποσυρθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Όπως είπε, σκοπεύει να «πάει και να μάθει τους όρους» μιας πιθανής λύσης. «Μπορεί να πάω και να πω καλή τύχη, και αυτό θα είναι το τέλος. Μπορώ να πω ότι δεν θα επιλυθεί».

Η συνάντηση αυτή μεταξύ των δύο ηγετών έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, με τις διεθνείς σχέσεις και την κατάσταση στην Ουκρανία να παραμένουν τεταμένες. Ο Τραμπ φαίνεται να επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στην εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης, ενώ παραμένει επιφυλακτικός για το τι μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση.