Ηράκλειο: Πνίγηκε 57χρονος στην περιοχή της Αμμουδάρας

Τραγικό συμβάν
Σοκ προκαλεί η νέα περίπτωση πνιγμού 57χρονου άνδρα που σημειώθηκε σήμερα (11/08/2025) στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου Κρήτης.
Ο 57χρονος ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη με τη βοήθεια ενός σερβιτόρου επιχείρησης που βρισκόταν στην περιοχή της Αμμουδάρας.
Παρά τις διαρκείς και επίμονες προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ο άνδρας δεν τα κατάφερε.
Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και παρέλαβε το άψυχο σώμα του άτυχου άνδρα, μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο.
