Σε ύφεση η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής

Σε ύφεση είναι λίγο πριν τις 20.00 η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.

Υπενθυμίζεται, ότι περίπου στις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 31 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τον περασμένο μήνα είχε ξεσπάσει φωτιά κοντά στην περιοχή της Καλλιτεχνούπολης.