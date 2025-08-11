Τραμπ: Θέτει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την Αστυνομία της Ουάσινγκτον και στέλνει Εθνοφρουρά

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

Σε δραστικές κινήσεις για την αποκατάσταση της τάξης στην Ουάσινγκτον προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας την Αστυνομία της Ουάσινγκτον (DC Metropolitan Police Department) υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο και ανακοινώνοντας την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην πόλη. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι «επικαλούμαι επίσημα την παράγραφο 740 του Νόμου για την Κυβερνητική Αυτονομία της Περιφέρειας Κολούμπια, και τοποθετώ την Αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο». Ο Τραμπ εξήγησε - στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι στο πλευρό του - ότι η απόφασή του έρχεται ως αποτέλεσμα της έξαρσης της εγκληματικότητας και των αναταραχών στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση «είναι εκτός ελέγχου, αλλά θα την θέσουμε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα, όπως κάναμε και στα νότια σύνορα». Σε άλλο σημείο γνωστοποίησε πως στην Ουάσινγκτον θα αναπτυχθούν 800 άντρες της Εθνοφυλακής.

«Υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην ασφάλεια. Ο δείκτης δολοφονιών στην Ουάσιγκτον είναι σήμερα υψηλότερος από αυτόν της Μπογκοτά στην Κολομβία. Ο αριθμός των κλοπών αυτοκινήτων έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ ο αριθμός των αρπαγών αυτοκινήτων έχει υπερτριπλασιαστεί» είπε σε άλλο σημείο και συνέχισε: «Σήμερα απελευθερώνουμε την πόλη, την παίρνουμε ξανά στα χέρια μας. Θα στείλω ακόμα και τον στρατό αν χρειαστεί». Ο Ρεπουμπλικανός επεσήμανε ότι με την αποστολή της Εθνοφρουράς, «θα επαναφέρουμε τη νομιμότητα, την τάξη και την ασφάλεια στην Ουάσινγκτον, και οι στρατιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους». Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αύξηση της βίας και της ανομίας στην αμερικανική πρωτεύουσα, με τον πρόεδρο να δεσμεύεται ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση της κοινωνικής τάξης.

