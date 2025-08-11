ΗΠΑ: Η στιγμή που γυναίκα αγκαλιάζει τον άνδρα που σκότωσε τoν σύζυγό της σε τροχαίο

Ο Τζόσεφ Τίλμαν βρισκόταν υπό την επήρεια αζώτου οξειδίου (αέριο γέλιου) όταν χτύπησε τον 78χρονο Τσακ, ο οποίος οδηγούσε το ηλεκτρικό του ποδήλατο, σύμφωνα με το WSB-TV.

«Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ τη σύζυγο ενός θύματος να αγκαλιάζει τον κατηγορούμενο που σκότωσε κάποιον», δήλωσε ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας Τσερόκι, Τόνι Μπέικερ, σύμφωνα με το ABC 7 Chicago και το κανάλι WSB-TV της Ατλάντα. Ο Μπέικερ έκανε αυτό το σχόλιο αφού είδε τη Ρετζίνα Τζόνσον να αγκαλιάζει τον Τζόζεφ Τίλμαν, τον άνδρα που σκότωσε τον σύζυγό της, Τσακ Τζόνσον, σε τροχαίο πέρυσι.

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ένας άνδρας για θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη στις ΗΠΑ . Η σύζυγος του αδικοχαμένου 78χρονου, αποφάσισε να προβεί σε μία κίνηση που συγκλόνισε μέχρι και τον δικαστή, αγκαλιάζοντας τον άνδρα που της στέρησε τον επί 50 χρόνια σύζυγό της.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@abcworldnews/video/7536600557872565517" data-video-id="7536600557872565517" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@abcworldnews" href="https://www.tiktok.com/@abcworldnews?refer=embed">@abcworldnews</a> Whit Johnson reports on the remarkable act of <a title="forgiveness" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/forgiveness?refer=embed">#forgiveness</a> that unfolded in a <a title="georgia" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/georgia?refer=embed">#Georgia</a> <a title="courtroom" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/courtroom?refer=embed">#courtroom</a> when a woman forgave the man convicted of killing her husband in a <a title="hitandrun." target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/hitandrun.?refer=embed">#hitandrun.</a> <a title="worldnewstonight" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/worldnewstonight?refer=embed">#WorldNewsTonight</a> <a title="news" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/news?refer=embed">#News</a> <a target="_blank" title=" original sound - ABC World News Tonight" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-ABC-World-News-Tonight-7536600724260555534?refer=embed"> original sound - ABC World News Tonight</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

«Λυπάμαι τόσο πολύ»

Η χήρα αγκάλιασε τον Τίλμαν, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες και έβαλε το χέρι της γύρω από το λαιμό του, όπως δείχνουν πλάνα που μοιράστηκε ο σταθμός της Ατλάντα. Το ζευγάρι αγκάλιασε για αρκετά δευτερόλεπτα, με τον Τίλμαν να έχει κοκκινίσει και να δακρύζει όταν απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλον. Σύμφωνα με το WSB-TV, η Ρετζίνα ψιθύρισε στον Τίλμαν ότι τον συγχωρεί. Σε απάντηση, εκείνος ψιθύρισε και αυτός, ζητώντας συγγνώμη επανειλημμένα: «Λυπάμαι τόσο πολύ. Λυπάμαι τόσο πολύ».

Ο Τίλμαν ζήτησε επίσης συγγνώμη σε μια συγκινητική δήλωση κατά τη διάρκεια της καταδίκης. «Προσεύχομαι να ακούσετε την καρδιά μου όταν λέω ότι λυπάμαι ειλικρινά και από καρδιάς», είπε με τρεμάμενη φωνή, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό της Ατλάντα.

«Χρειαζόταν μια αγκαλιά από τη μαμά του»

Η Ρετζίνα είπε ότι τον αγκάλιασε επειδή «ο Θεός της είπε ότι χρειαζόταν μια αγκαλιά από τη μαμά του», σύμφωνα με το WSB-TV. «Ο Τζόι δεν ξέρει ακόμα πόσο πολύ τον αγαπά ο Θεός», είπε στο κανάλι. «Ο Τζόι χρειάζεται να θεραπευτεί από τα πράγματα του παρελθόντος, όπως όλοι μας. Και αυτό είναι η καρδιά και η προσευχή μας», συμπλήρωσε.