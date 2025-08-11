Γάζα: Νέα θαλάσσια αποστολή ανακοίνωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Μια νέα θαλάσσια αποστολή με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, με στόχο –όπως υποστηρίζει– να σπάσει τον «παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό» της περιοχής.

Αναχώρηση από Ισπανία και Τυνησία

Η Τούνμπεργκ γνωστοποίησε μέσω Instagram ότι στις 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει η «μεγαλύτερη απόπειρα» που έχει γίνει μέχρι σήμερα, με δεκάδες πλοία να αποπλέουν από την Ισπανία. Στις 4 Σεπτεμβρίου ο στολίσκος θα ενωθεί με άλλα πλοία που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και διάφορα λιμάνια της Μεσογείου.

Συμμετοχές από 44 χώρες

Στην αποστολή, υπό την ονομασία «Global Sumud Flotilla», θα λάβουν μέρος μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, γιατροί, καλλιτέχνες και ακτιβιστές από 44 χώρες. Μεταξύ τους ξεχωρίζουν τα ονόματα της ηθοποιού Σούζαν Σάραντον, του Σουηδού ηθοποιού Γκούσταφ Σκάρσγκορντ και του Ιρλανδού Λίαμ Κάνιγχαμ.

Δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των πλοίων που θα πλεύσουν προς τη Γάζα. Ωστόσο, στο πρόσφατο παρελθόν, αντίστοιχες προσπάθειες έχουν εμποδιστεί από το Ισραήλ. Στις 8 προς 9 Ιουνίου, ιστιοφόρο με το όνομα Madleen, στο οποίο επέβαιναν 12 άτομα από διάφορες χώρες, ελέγχθηκε από ισραηλινές δυνάμεις περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά της Γάζας. Οι επιβαίνοντες απελάθηκαν, ορισμένοι έπειτα από σύντομη κράτηση.