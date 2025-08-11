Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Μήνυμα 112 για εκκένωση προς Μελιγαλά, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Άμεσα εστάλη μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μετά τις 15:00 εστάλη νέο μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 17 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Πετράλωνα.