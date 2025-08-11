Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ο επικήδειος του Α. Σαμαρά για την κόρη του, Λένα - «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο για 34 χρόνια»

Ο επικήδειος του Α. Σαμαρά για την κόρη του, Λένα

Στο Α΄ Νεκροταφείο πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) η κηδεία της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη και της συζύγου του, Γεωργίας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Από νωρίς, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, καθώς και πολιτικοί κατέφθασαν στο Α’ Νεκροταφείο για τον ύστατο αποχαιρετισμό.

Λίγο μετά τις 12:30, έφτασε στην εκκλησία η Γεωργία Σαμαρά, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς, με τον γιο του, Κωνσταντίνο, που δέχτηκαν τα ειλικρινή συλλυπητήρια πολιτών. Ο πρώην πρωθυπουργός, μάλιστα, εκφώνησε επικήδειο λόγο.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο.

Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς.


Γι’ αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο».

